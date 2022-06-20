ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Одессе

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В результате удара были уничтожены беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ракетным ударом уничтожила два беспилотника ВСУ и станцию их управления на аэродроме Арциз в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Высокоточной ракетой „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами „Байрактар ТБ2“ и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — сообщили в ходе брифинга Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели была также заявлена денацификация и демилитаризация Украины.

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Российская армия ракетным ударом уничтожила два беспилотника ВСУ и станцию их управления на аэродроме Арциз в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточной ракетой „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами „Байрактар ТБ2“ и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — сообщили в ходе брифинга Минобороны. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели была также заявлена денацификация и демилитаризация Украины.
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