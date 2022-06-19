В Челябинске цены на квартиры в новостройках выросли на 70%

В Челябинске стоимость квадратного метра в новостройках в июне составила 96,2 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июне по сравнению с тем же месяцем 2021 года квартиры в новостройках подорожали на 68%. Столица Южного Урала стала лидером по стоимости жилья, сообщается на портале «Циан-Аналитика».

Согласно данным за июнь, в Челябинске стоимость квадратного метра в новостройках в среднем составляет 96,2 тыс. рублей. Также существенно выросли цены на новостройки в Ростове-на-Дону, где был отмечен рост на 58% за квадратный метр, и в Казани, стоимость жилья в новостройках увеличилась на 52%, следует из сводных таблиц аналитиков «Циан».

Среди городов-миллионников самая низкая стоимость жилья на первичном рынке на данный момент наблюдается в Волгограде — 87 тыс. рублей за квадратный метр. В Воронеже она составила 93,7 тыс. рублей, в Самаре — 92,1 тыс. рублей.

При этом челябинские специалисты отмечают: покупатели ждут, когда цены станут намного меньше и с покупкой не торопятся. Продажи у риелторов стоят, также есть объекты, по которым звонков нет, как и просмотров. Продавцы квартир говорят о том, что такого не было уже несколько лет.