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17 июня 2022

Мужчине из ЯНАО пришлось отсасывать яд опасной змеи

© Служба новостей «URA.RU»
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В больнице, куда обратился мужчина, ему сделали укол с противогадючной сывороткой Фото:

Жителя Ноябрьска укусила гадюка. Мужчина высосал яд из пальца и обратился в больницу, сообщение об этом появилось в соцсетях.

«Вчера на карьере мужчину укусила гадюка, он не растерялся и высосал яд из пальца. В больницу тоже обратился», — написали в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

В центральной городской больнице Ноябрьска мужчине оказали необходимую помощь. Ему ввели сыворотку против яда гадюки. «У нас есть сыворотка против яда гадюки в достаточном количестве. Мужчина получил всю необходимую в подобных случаях помощь», — рассказали URA.RU в Ноябрьской ЦГБ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО гадюка укусила домашнюю собаку. Происшествие случилось в Ноябрьске. Животному оказали помощь в ветеринарной клинике.

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Жителя Ноябрьска укусила гадюка. Мужчина высосал яд из пальца и обратился в больницу, сообщение об этом появилось в соцсетях. «Вчера на карьере мужчину укусила гадюка, он не растерялся и высосал яд из пальца. В больницу тоже обратился», — написали в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». В центральной городской больнице Ноябрьска мужчине оказали необходимую помощь. Ему ввели сыворотку против яда гадюки. «У нас есть сыворотка против яда гадюки в достаточном количестве. Мужчина получил всю необходимую в подобных случаях помощь», — рассказали URA.RU в Ноябрьской ЦГБ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО гадюка укусила домашнюю собаку. Происшествие случилось в Ноябрьске. Животному оказали помощь в ветеринарной клинике.
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