Мужчине из ЯНАО пришлось отсасывать яд опасной змеи

20 июня 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

В больнице, куда обратился мужчина, ему сделали укол с противогадючной сывороткой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Ноябрьска укусила гадюка. Мужчина высосал яд из пальца и обратился в больницу, сообщение об этом появилось в соцсетях. «Вчера на карьере мужчину укусила гадюка, он не растерялся и высосал яд из пальца. В больницу тоже обратился», — написали в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». В центральной городской больнице Ноябрьска мужчине оказали необходимую помощь. Ему ввели сыворотку против яда гадюки. «У нас есть сыворотка против яда гадюки в достаточном количестве. Мужчина получил всю необходимую в подобных случаях помощь», — рассказали URA.RU в Ноябрьской ЦГБ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО гадюка укусила домашнюю собаку. Происшествие случилось в Ноябрьске. Животному оказали помощь в ветеринарной клинике. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жителя Ноябрьска укусила гадюка. Мужчина высосал яд из пальца и обратился в больницу, сообщение об этом появилось в соцсетях. «Вчера на карьере мужчину укусила гадюка, он не растерялся и высосал яд из пальца. В больницу тоже обратился», — написали в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». В центральной городской больнице Ноябрьска мужчине оказали необходимую помощь. Ему ввели сыворотку против яда гадюки. «У нас есть сыворотка против яда гадюки в достаточном количестве. Мужчина получил всю необходимую в подобных случаях помощь», — рассказали URA.RU в Ноябрьской ЦГБ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО гадюка укусила домашнюю собаку. Происшествие случилось в Ноябрьске. Животному оказали помощь в ветеринарной клинике.