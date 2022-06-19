19 июня 2022

В Перми закрывается фестиваль с Курентзисом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки еще могут успеть посетить события фестиваля

В Перми проходят заключительные события Дягилевского фестиваля под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса. VIP-гости в этом году не приезжали на фестиваль с официальным визитом, но некоторые звезды все же были замечены. Так, пермская актриса Екатерина Шпица, посетила одно из событий фестиваля.

«Еще сходили на спектакль «Споры’n«я» в рамках Дягилевского фестиваля. Любовь Толкалина — моя любовь. Список имен поэтов из программки теперь в очереди на чтение!» — написала актриса на своей страничке в социальной сети «Вконтакте».

Шанс попасть на последние события фестиваля этого года еще есть. Впереди два вечерних мероприятия. В 20:00 в «Триумфе» пройдут «Безвыходные акустические ситуации» — проект Московского ансамбля современной музыки и Центра электроакустической музыки Московской консерватории. В программе — произведения ведущих композиторов современности — Александера Шуберта, Пьера Жодловского и Дмитрия Курляндского. Второе событие, которое закроет Дягилевский фестиваль в 22:00 на заводе Шпагина — Diaghilev Festival Party, концерт альтернативной музыки, о котором URA.RU рассказывало ранее.

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В Перми проходят заключительные события Дягилевского фестиваля под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса. VIP-гости в этом году не приезжали на фестиваль с официальным визитом, но некоторые звезды все же были замечены. Так, пермская актриса Екатерина Шпица, посетила одно из событий фестиваля. «Еще сходили на спектакль «Споры’n«я» в рамках Дягилевского фестиваля. Любовь Толкалина — моя любовь. Список имен поэтов из программки теперь в очереди на чтение!» — написала актриса на своей страничке в социальной сети «Вконтакте». Шанс попасть на последние события фестиваля этого года еще есть. Впереди два вечерних мероприятия. В 20:00 в «Триумфе» пройдут «Безвыходные акустические ситуации» — проект Московского ансамбля современной музыки и Центра электроакустической музыки Московской консерватории. В программе — произведения ведущих композиторов современности — Александера Шуберта, Пьера Жодловского и Дмитрия Курляндского. Второе событие, которое закроет Дягилевский фестиваль в 22:00 на заводе Шпагина — Diaghilev Festival Party, концерт альтернативной музыки, о котором URA.RU рассказывало ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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