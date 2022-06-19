В Перми закрывается фестиваль с Курентзисом

Пермяки еще могут успеть посетить события фестиваля Пресс-служба Дягилевского фестиваля

В Перми проходят заключительные события Дягилевского фестиваля под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса. VIP-гости в этом году не приезжали на фестиваль с официальным визитом, но некоторые звезды все же были замечены. Так, пермская актриса Екатерина Шпица, посетила одно из событий фестиваля.

«Еще сходили на спектакль «Споры’n«я» в рамках Дягилевского фестиваля. Любовь Толкалина — моя любовь. Список имен поэтов из программки теперь в очереди на чтение!» — написала актриса на своей страничке в социальной сети «Вконтакте».

Шанс попасть на последние события фестиваля этого года еще есть. Впереди два вечерних мероприятия. В 20:00 в «Триумфе» пройдут «Безвыходные акустические ситуации» — проект Московского ансамбля современной музыки и Центра электроакустической музыки Московской консерватории. В программе — произведения ведущих композиторов современности — Александера Шуберта, Пьера Жодловского и Дмитрия Курляндского. Второе событие, которое закроет Дягилевский фестиваль в 22:00 на заводе Шпагина — Diaghilev Festival Party, концерт альтернативной музыки, о котором URA.RU рассказывало ранее.