Фестиваль с Курентзисом завершится похоронной музыкой

02 июня 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 11 по 20 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми Дягилевский фестиваль завершится 20 июня экспериментальной программой. Зрители услышат ритуальную музыку, сибирский танцевально-депрессивный постпанк и «физкультурную музыку». По данным организаторов, в рамках Diaghilev Festival Party одним из выступающих будет Phurpa — проект с ритуальной музыкой, вышедшей из электроакустического индастриала. «Музыканты в темной одежде с закрытыми лицами исполнят горловое пение и монотонные ритмы, которые сплетутся вместе», — сообщают организаторы в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Также ожидается выступление проекта «Ploho» — сибирский танцевально-депрессивный постпанк, понятный для «угрюмых 30-летних». А «Super Collection Orchestra» порадуют «физкультурной музыкой» — миксом инди, диско, рока и панка. Трио муильтиинструменталистов известно саундтреками к кинофильму «Майор Гром» и сериалу Happy End. Цена входного билета — 2000 рублей.



Дягилевский фестиваль — ежегодный международный многожанровый фестиваль, который проходит в Перми. Кроме различных концертов, выступлений, перфомансов и двух мировых премьер запланирована обширная образовательная программа для студентов творческих вузов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Перми Дягилевский фестиваль завершится 20 июня экспериментальной программой. Зрители услышат ритуальную музыку, сибирский танцевально-депрессивный постпанк и «физкультурную музыку». По данным организаторов, в рамках Diaghilev Festival Party одним из выступающих будет Phurpa — проект с ритуальной музыкой, вышедшей из электроакустического индастриала. «Музыканты в темной одежде с закрытыми лицами исполнят горловое пение и монотонные ритмы, которые сплетутся вместе», — сообщают организаторы в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Также ожидается выступление проекта «Ploho» — сибирский танцевально-депрессивный постпанк, понятный для «угрюмых 30-летних». А «Super Collection Orchestra» порадуют «физкультурной музыкой» — миксом инди, диско, рока и панка. Трио муильтиинструменталистов известно саундтреками к кинофильму «Майор Гром» и сериалу Happy End. Цена входного билета — 2000 рублей. Дягилевский фестиваль — ежегодный международный многожанровый фестиваль, который проходит в Перми. Кроме различных концертов, выступлений, перфомансов и двух мировых премьер запланирована обширная образовательная программа для студентов творческих вузов.