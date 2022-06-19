В Перми пройдут кулачные бои с участниками TOP DOG

Кулачные бои — традиционная русская забава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми пройдет турнир по кулачным боям, кикбоксингу и таффайту. Участие в боях примут спортсмены со всей России и из стран СНГ. Ожидаются борцы из TOP DOG — первой кулачной лиги, которая получила лицензию на проведение официальных спортивных турниров.

«Событие планируется масштабное — 10 боев, которые обещают быть зрелищными и крайне напряженными. В центре площадки будет размещен ринг, вокруг ринга — столы, также предполагается наличие зоны со стоячими местами на втором этаже. Мы ожидаем принять около 600 зрителей», — сообщил один из организаторов Станислав Мозин.

Фестиваль откроет певица и автор собственных песен из Санкт-Петербурга MUJEVA (Алена Мужева). Артистка стала популярна благодаря треку «Между нами ничего нет». Песня вирусно разлетелась по всем социальным сетям, а также достигла высших позиций топ-чартов России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сорвался один из самых ожидаемых боев ММА «Магомед Юнусилау — Диего Брандао» на пермском спортивном мероприятии URAL FC. Российский боец получил травму ребра и не сможет сражаться.