Одноклассники рассказали, как Бурбулис спас учителей в 90-е годы

Геннадия Бурбулиса не стало 19 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший госсекретарь РСФСР, уроженец Свердловской области Геннадий Бурбулис уже в школьные годы имел свой взгляд на острые проблемы, а также запомнился друзьям отзывчивым человеком и верным товарищем. Одноклассница политика Татьяна Котова рассказала URA.RU, как Геннадий Бурбулис помогал родной школе и каким он был в детстве.

Татьяна Котова и Геннадий Бурбулис закончили школу № 12 в Первоуральске. После окончания товарищи не встречались 40 лет, но с 2002 года начали проводить регулярные встречи одноклассников. Бурбулис, уже живя в Москве, не пропускал ни одной. С товарищами он был прост в общении, всегда внимателен к чужим проблемам и участлив.

«В 90-е годы, когда в школах перестали платить зарплату, он посылал нашим учителям деньги. Он и многим одноклассникам помогал, никогда не оставался в стороне, если с кем-то случилась беда», — рассказала Татьяна Котова.

Одноклассница припомнила, как однажды в школьные годы Бурбулис и четверо его друзей явились на уроки в узких брюках, которые в те годы вошли в моду. Директор отчитала приятелей, указав на портрет Владимира Ленина: «Если бы Ленин был жив, что бы он сейчас сказал?». «Он бы сказал, что и в узких брюках можно далеко шагать!» — ответил Геннадий Бурбулис.

О кончине политика стало известно накануне, 19 июня. Он скончался в отеле в Баку, куда прибыл для участия в форуме. Бурбулис был соратником первого президента РФ Бориса Ельцина, занимая в 1992 году пост государственного секретаря. В 2000-х годах он был вице-губернатором Новгородской области, а также являлся членом Совета федерации от региона. URA.RU сообщало, что к похоронам Геннадия Бурбулиса подключились власти Азербайджана.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам