К похоронам Бурбулиса подключилось руководство Азербайджана

Геннадию Бурбулису, уроженцу Первоуральска, было 76 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация президента Азербайджана помогает с доставкой тела бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса на родину. Об этом URA.RU рассказал помощник Бурбулиса Александр Кричевский.

«Пока не известно [где и когда будет прощание с Бурбулисом]. Вопрос ведь еще в доставке тела из Баку. Должно быть вскрытие, оформление документов, разрешение на транспортировку… Также надо установить точные причины [смерти]. Этими вопросами занимаются сейчас администрация президента [Азербайджана Ильхама] Алиева и российское посольство», — объяснил собеседник.

По предварительной информации, Бурбулиса похоронят в Москве, добавил Кричевский. «Каких-либо пожеланий [при жизни] Геннадий Эдуардович не высказывал», — заметил он.

О смерти Геннадия Бурбулиса, уроженца Свердловской области, стало известно накануне вечером. Он скончался в отеле в Баку, куда прибыл для участия в IX Глобальном Бакинском форуме. Бурбулис был соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Он считается одним из авторов Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Пост госсекретаря РСФСР Бурбулис занимал с 19 июля 1991 года по 8 мая 1992-го. Параллельно он работал в статусе первого вице-премьера. В 1994—2000 годах Бурбулис был депутатом Госдумы, а затем в течение семи лет — сенатором.