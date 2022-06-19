Военнослужащие и волонтеры, ставшие инвалидами, получат 500 тыс. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области участники спецоперации на Украине получат региональные выплаты при ранении или контузии. Как отметили URA.RU в пресс-службе главы региона, соцподдержку также окажут родственникам погибших.

«По решению губернатора Алексея Текслера в регионе в дополнение к федеральным мерам соцподдержки участникам спецоперации на Украине установят областные выплаты. Соответствующий законопроект внесен губернатором в заксобрание области», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Дополнительную поддержку от региона в виде единовременной выплаты получат военнослужащие и сотрудники Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции, волонтеры и отдельные категории граждан, выполнявшие задачи и работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Размер единовременных выплат составит:

военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию, увечье, — 300 тыс. рублей;

военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, — 500 тыс. рублей;

членам семьи погибших (умерших) военнослужащих — 1 млн рублей на семью;

членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тыс. рублей каждому из членов семьи.

Россия начала спецоперацию по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасс.