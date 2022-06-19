19 июня 2022

В Тюмени на День города ждут выступления Вячеслава Бутусова

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Презентация документального фильма Олега Раковича NAUHAUS, о группе «Наутилус Помпилиус». Екатеринбург, бутусов вячеслав
Экс-лидер группы Nautilus Pompilius может выступить в Тюмени 30 июля Фото:

Экс-лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов может выступить на Дне города в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Возможность выступления Бутусова рассматривается. Но пока нет четких подробностей по площадке и времени выступления», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало, что празднование 436-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 30 июля. Основным местом проведения мероприятия станет площадь 400-летия областной столицы.

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Экс-лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов может выступить на Дне города в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Возможность выступления Бутусова рассматривается. Но пока нет четких подробностей по площадке и времени выступления», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что празднование 436-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 30 июля. Основным местом проведения мероприятия станет площадь 400-летия областной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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