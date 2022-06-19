В Тюмени на День города ждут выступления Вячеслава Бутусова

Экс-лидер группы Nautilus Pompilius может выступить в Тюмени 30 июля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов может выступить на Дне города в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Возможность выступления Бутусова рассматривается. Но пока нет четких подробностей по площадке и времени выступления», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало, что празднование 436-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 30 июля. Основным местом проведения мероприятия станет площадь 400-летия областной столицы.