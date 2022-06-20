Минфин РФ внес проект по снижению ставок по льготной ипотеке

20 июня 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Ставки по льготной ипотеке хотят снизить до 7% Фото: Размик Закарян © URA.RU Минфин РФ внес в правительство законопроект для снижения ставки по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. «Минфин России внес в Правительство РФ проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей», — указано в telegram-канале Минфина. Лимит можно увеличить до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно при сочетании программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Программа действует до конца 2022 года. В Минфине РФ отметили, что снижение ставок на новостройки поддержит граждан и приведет к дополнительному спросу на жилье. С инициативой уменьшить ставку по льготной ипотеке до 7% выступил президент РФ Владимир Путин. Решение связано с тем, что ипотечная и ключевая ставка снизились, поэтому ожидаемо предложение о понижении ставок по льготной ипотеке, цитируют « Невские новости » вице-президента Российской Гильдии риелторов Константина Апрелева. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минфин РФ внес в правительство законопроект для снижения ставки по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. «Минфин России внес в Правительство РФ проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей», — указано в telegram-канале Минфина. Лимит можно увеличить до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно при сочетании программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Программа действует до конца 2022 года. В Минфине РФ отметили, что снижение ставок на новостройки поддержит граждан и приведет к дополнительному спросу на жилье. С инициативой уменьшить ставку по льготной ипотеке до 7% выступил президент РФ Владимир Путин. Решение связано с тем, что ипотечная и ключевая ставка снизились, поэтому ожидаемо предложение о понижении ставок по льготной ипотеке, цитируют «Невские новости» вице-президента Российской Гильдии риелторов Константина Апрелева.