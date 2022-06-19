Главврач пермского дома ребенка попалась на взятке

Деньги главврач брала со своей подчиненной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми суд вынес приговор бывшему руководителю краевого специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Ирина Батюкова более 110 тысяч рублей получила ранее от своей подчиненной, рассказали в прокуратуре Прикамья.

«Виновная, занимая в период с 2015 по 2018 год должность главного врача ГБУЗ ПК „Пермский краевой специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики“, используя свои должностные полномочия, получала от своей подчиненной взятки. Денежные средства предназначались за покровительство и попустительство по службе, лояльного отношения к выполнению поручений, решения вопросов предоставления отпусков, а также мер поощрения», — сообщается на сайте ведомства.

Суд приговорил бывшего главврача к штрафу в 200 тысяч рублей, также у нее конфисковали всю сумму взятки. Кроме этого, суд на два года запретил Батюковой занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением организационного-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В специализированном доме ребенка проходили медико-психолого-педагогическую реабилитацию дети до четырех лет с дефектами умственного и физического развития, оставшиеся без попечения родителей. В 2017 году URA.RU рассказывало, что власти обсуждали возможность его закрытия. Согласно порталу List-org, учреждение ликвидировано в 2018 году «путем реорганизации в форме слияния».

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