Финляндия открывается для российских туристов

20 июня 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Ограничения были введены из-за COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пограничный контроль на Финской границе возвращается к допандемической ситуации. Действие ограничений заканчивается 30 июня. Путешественники из третьих стран, в том числе из РФ, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии. «Ожидается, что это увеличит трафик на восточной границе. На объемы влияет, в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз. Ограничения на приграничное движение, введенные Россией 30.6. после в настоящее время не известны» — сообщается на сайте. Также отмечается, что пограничная служба будет продолжать следить за явлениями, связанными с безопасностью границ, вместе с национальными и международными партнерами. Безопасность обеспечивается, например, в визовой процедуре и пограничном контроле. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пограничный контроль на Финской границе возвращается к допандемической ситуации. Действие ограничений заканчивается 30 июня. Путешественники из третьих стран, в том числе из РФ, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии. «Ожидается, что это увеличит трафик на восточной границе. На объемы влияет, в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз. Ограничения на приграничное движение, введенные Россией 30.6. после в настоящее время не известны» — сообщается на сайте. Также отмечается, что пограничная служба будет продолжать следить за явлениями, связанными с безопасностью границ, вместе с национальными и международными партнерами. Безопасность обеспечивается, например, в визовой процедуре и пограничном контроле.