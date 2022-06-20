Финляндия открывается для российских туристов

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Ограничения были введены из-за COVID Фото:

Пограничный контроль на Финской границе возвращается к допандемической ситуации. Действие ограничений заканчивается 30 июня. Путешественники из третьих стран, в том числе из РФ, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии.

«Ожидается, что это увеличит трафик на восточной границе. На объемы влияет, в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз. Ограничения на приграничное движение, введенные Россией 30.6. после в настоящее время не известны» — сообщается на сайте.

Также отмечается, что пограничная служба будет продолжать следить за явлениями, связанными с безопасностью границ, вместе с национальными и международными партнерами. Безопасность обеспечивается, например, в визовой процедуре и пограничном контроле.

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Пограничный контроль на Финской границе возвращается к допандемической ситуации. Действие ограничений заканчивается 30 июня. Путешественники из третьих стран, в том числе из РФ, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии. «Ожидается, что это увеличит трафик на восточной границе. На объемы влияет, в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз. Ограничения на приграничное движение, введенные Россией 30.6. после в настоящее время не известны» — сообщается на сайте. Также отмечается, что пограничная служба будет продолжать следить за явлениями, связанными с безопасностью границ, вместе с национальными и международными партнерами. Безопасность обеспечивается, например, в визовой процедуре и пограничном контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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