В Тюмени начал свою работу ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сеть бывших ресторанов McDonald’s, которая сейчас называется «Вкусно и точка», открыла для клиентов свои двери. Об этом URA.RU сообщил из сотрудников ресторана на правах анонимности.

«Мы начали свою работу, но так как никто пока не в курсе — клиентов мало. Работаем в привычном для всех режиме», — рассказал сотрудник.

Изменения коснулись не только названия сети, а также меню. Из него убрали мороженое «МакФлури», ролл с креветками «Шримп Ролл», бургеры «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Зоны «Кафе» с десертами в ресторанах тоже больше нет.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 10 июня сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу в Тюмени. Заведения должны были открыться после ребрендинга под новым названием «Вкусно и точка».