Сеть бывших ресторанов McDonald’s, которая сейчас называется «Вкусно и точка», открыла для клиентов свои двери. Об этом URA.RU сообщил из сотрудников ресторана на правах анонимности.
«Мы начали свою работу, но так как никто пока не в курсе — клиентов мало. Работаем в привычном для всех режиме», — рассказал сотрудник.
Изменения коснулись не только названия сети, а также меню. Из него убрали мороженое «МакФлури», ролл с креветками «Шримп Ролл», бургеры «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Зоны «Кафе» с десертами в ресторанах тоже больше нет.
Ранее URA.RU сообщало о том, что 10 июня сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу в Тюмени. Заведения должны были открыться после ребрендинга под новым названием «Вкусно и точка».
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Сеть бывших ресторанов McDonald’s, которая сейчас называется «Вкусно и точка», открыла для клиентов свои двери. Об этом URA.RU сообщил из сотрудников ресторана на правах анонимности. «Мы начали свою работу, но так как никто пока не в курсе — клиентов мало. Работаем в привычном для всех режиме», — рассказал сотрудник. Изменения коснулись не только названия сети, а также меню. Из него убрали мороженое «МакФлури», ролл с креветками «Шримп Ролл», бургеры «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Зоны «Кафе» с десертами в ресторанах тоже больше нет. Ранее URA.RU сообщало о том, что 10 июня сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу в Тюмени. Заведения должны были открыться после ребрендинга под новым названием «Вкусно и точка».