В Свердловскую область завезли цитрусы с опасным вирусом

В лимонах и апельсинах, отправленных в Свердловскую область из Аргентины и Египта, обнаружили опаснейший карантинный объект — красную померанцевую щитовку. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.
«Агрономы обнаружили вредителя растений в крупных партиях импортных цитрусов. В четырехтонной партии лимонов из Аргентины и трехтонной партии мандаринов из Египта была найдена красная померанцевая щитовка. Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств», — сообщают в региональном ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что в томатах и перцах из Узбекистана обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). А в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс.
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В лимонах и апельсинах, отправленных в Свердловскую область из Аргентины и Египта, обнаружили опаснейший карантинный объект — красную померанцевую щитовку. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «Агрономы обнаружили вредителя растений в крупных партиях импортных цитрусов. В четырехтонной партии лимонов из Аргентины и трехтонной партии мандаринов из Египта была найдена красная померанцевая щитовка. Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств», — сообщают в региональном ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в томатах и перцах из Узбекистана обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). А в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс.