В Свердловскую область завезли цитрусы с опасным вирусом

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Закрытый магазин Макдональдс. Курган, апельсин, апельсины, цитрус
Семь тонн импортных цитрусов оказались заражены карантинным вредителем Фото:

В лимонах и апельсинах, отправленных в Свердловскую область из Аргентины и Египта, обнаружили опаснейший карантинный объект — красную померанцевую щитовку. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«Агрономы обнаружили вредителя растений в крупных партиях импортных цитрусов. В четырехтонной партии лимонов из Аргентины и трехтонной партии мандаринов из Египта была найдена красная померанцевая щитовка. Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств», — сообщают в региональном ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что в томатах и перцах из Узбекистана обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). А в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс.

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В лимонах и апельсинах, отправленных в Свердловскую область из Аргентины и Египта, обнаружили опаснейший карантинный объект — красную померанцевую щитовку. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «Агрономы обнаружили вредителя растений в крупных партиях импортных цитрусов. В четырехтонной партии лимонов из Аргентины и трехтонной партии мандаринов из Египта была найдена красная померанцевая щитовка. Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств», — сообщают в региональном ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в томатах и перцах из Узбекистана обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). А в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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