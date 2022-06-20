В Свердловскую область завезли цитрусы с опасным вирусом

Семь тонн импортных цитрусов оказались заражены карантинным вредителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лимонах и апельсинах, отправленных в Свердловскую область из Аргентины и Египта, обнаружили опаснейший карантинный объект — красную померанцевую щитовку. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«Агрономы обнаружили вредителя растений в крупных партиях импортных цитрусов. В четырехтонной партии лимонов из Аргентины и трехтонной партии мандаринов из Египта была найдена красная померанцевая щитовка. Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств», — сообщают в региональном ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что в томатах и перцах из Узбекистана обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). А в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс.