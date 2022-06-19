Губернатор ЯНАО устроил проверку для своей команды

Чиновники впервые остались без губернатора ЯНАО на длительный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впервые за все время своей работы губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уехал туда, где нет сотовой связи, а круглосуточный контакт с подчиненными невозможен. Как сообщает источник URA.RU в правительстве региона, выезд Артюхова в тундру — это серьезная проверка для команды главы округа.

«На самом деле, это серьезная проверка команды. Никогда еще губернатор не пропадал с радаров так надолго. Все привыкли, что он на связи 24 часа в сутки. Всегда есть, с кем посоветоваться, что-то уточнить. У тундровиков, конечно, есть спутниковые телефоны, но это только на случай чего-то совсем экстренного, ЧП. Есть ощущение, что команда в некотором напряжении, хотя и работают все слаженно и четко», — делится источник в органах власти ЯНАО.

Ожидается, что по итогам поездки губернатор проведет совещание по развитию традиционных отраслей жизни коренного населения в аудитории правительства, с участием специалистов от агропромышленного комплекса и коренных малочисленных народов севера. Источники уверены, что из тундры глава региона привезет и немало вопросов и прикладных кейсов, которые невозможно увидеть и понять из кабинетов.

В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что Артюхов действительно еще не вернулся из тундры. Ранее семья Пырирко из Ямальского района в комментариях к посту главы Андрея Кугаевского пригласила губернатора лично приехать на стойбище и увидеть жизнь кочевников своими глазами. Артюхов пообещал, и спустя пару дней, сразу после Петербургского экономического форума, отправился в тундру. Сейчас обязанности губернатора исполняет его заместитель, руководитель аппарата Ирина Новоселова, сообщал источник.

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