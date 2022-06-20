Тюменские компании начали замещать импорт на Дальнем Востоке

20 июня 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Тюменский гравий поставляется в Южно-Сахалинск Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменские компании поставляют импортозамещающие стройматериалы в 15 регионов РФ. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Компании региона поставляют геотекстиль — в Ленинградскую, Волгоградскую области, Якутию, Казань, Астрахань; керамзитовый гравий — в Южно-Сахалинск, Челябинск, Курган, Владивосток, Новосибирск, Республику Бурятия», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, тюменская продукция традиционно востребована в ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Омской областях. Потребность в импортозамещении возросла после ввода странами Запада санкций против РФ из-за начала спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, введенные ограничения направлены на «отмену» страны. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменские компании поставляют импортозамещающие стройматериалы в 15 регионов РФ. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Компании региона поставляют геотекстиль — в Ленинградскую, Волгоградскую области, Якутию, Казань, Астрахань; керамзитовый гравий — в Южно-Сахалинск, Челябинск, Курган, Владивосток, Новосибирск, Республику Бурятия», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, тюменская продукция традиционно востребована в ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Омской областях. Потребность в импортозамещении возросла после ввода странами Запада санкций против РФ из-за начала спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, введенные ограничения направлены на «отмену» страны.