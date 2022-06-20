Тюменские компании начали замещать импорт на Дальнем Востоке

Тюменские компании поставляют импортозамещающие стройматериалы в 15 регионов РФ. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«Компании региона поставляют геотекстиль — в Ленинградскую, Волгоградскую области, Якутию, Казань, Астрахань; керамзитовый гравий — в Южно-Сахалинск, Челябинск, Курган, Владивосток, Новосибирск, Республику Бурятия», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, тюменская продукция традиционно востребована в ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Омской областях.
Потребность в импортозамещении возросла после ввода странами Запада санкций против РФ из-за начала спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, введенные ограничения направлены на «отмену» страны.
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