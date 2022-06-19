Покупатель обнаружил песок в пакете с молоком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель ХМАО обнаружил песок в пакете с молоком. Покупатель утверждает, что продукция принадлежит сельхозпредприятию «Чеускино» из одноименного села в Нефтеюганском районе. Жалобный пост с фото опубликовали в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте».

«Все время беру продукцию НРМУП „Чеускино“ (Нефтеюганское районное муниципальное сельхозпредприятие — прим. URA.RU). Продукция натуральная, вкусная. Но с приходом лета изменилось качество продукции. Молоко взяли в последний раз, а там песок. Жители села Чеускино, я надеюсь они есть в группе, объясните всю ситуацию. Что происходит на летнем выгуле? Нам городским не видать, как они пасутся. Вроде по телевизору показывают все хорошо и речка рядом. А откуда песок?» — написал анонимный покупатель.

Получить комментарий у руководства сельхозпредприятия о том, с чем связано появление песка в продукции, на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Сургута обнаружил в пачке с чипсами кусок веревки.

Продукция, по словам покупателя, принадлежит сельхозпредприятию «Чеускино» в Нефтеюганском районе Фото: группа «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте»