19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Житель ХМАО пожаловался на молоко с песком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатель обнаружил песок в пакете с молоком Фото:

Житель ХМАО обнаружил песок в пакете с молоком. Покупатель утверждает, что продукция принадлежит сельхозпредприятию «Чеускино» из одноименного села в Нефтеюганском районе. Жалобный пост с фото опубликовали в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте».

«Все время беру продукцию НРМУП „Чеускино“ (Нефтеюганское районное муниципальное сельхозпредприятие — прим. URA.RU). Продукция натуральная, вкусная. Но с приходом лета изменилось качество продукции. Молоко взяли в последний раз, а там песок. Жители села Чеускино, я надеюсь они есть в группе, объясните всю ситуацию. Что происходит на летнем выгуле? Нам городским не видать, как они пасутся. Вроде по телевизору показывают все хорошо и речка рядом. А откуда песок?» — написал анонимный покупатель.

Получить комментарий у руководства сельхозпредприятия о том, с чем связано появление песка в продукции, на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Сургута обнаружил в пачке с чипсами кусок веревки.

Продукция, по словам покупателя, принадлежит сельхозпредприятию «Чеускино» в Нефтеюганском районе
Фото:

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Житель ХМАО обнаружил песок в пакете с молоком. Покупатель утверждает, что продукция принадлежит сельхозпредприятию «Чеускино» из одноименного села в Нефтеюганском районе. Жалобный пост с фото опубликовали в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте». «Все время беру продукцию НРМУП „Чеускино“ (Нефтеюганское районное муниципальное сельхозпредприятие — прим. URA.RU). Продукция натуральная, вкусная. Но с приходом лета изменилось качество продукции. Молоко взяли в последний раз, а там песок. Жители села Чеускино, я надеюсь они есть в группе, объясните всю ситуацию. Что происходит на летнем выгуле? Нам городским не видать, как они пасутся. Вроде по телевизору показывают все хорошо и речка рядом. А откуда песок?» — написал анонимный покупатель. Получить комментарий у руководства сельхозпредприятия о том, с чем связано появление песка в продукции, на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Сургута обнаружил в пачке с чипсами кусок веревки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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