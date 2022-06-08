08 июня 2022

Житель Сургута нашел веревку в пачке снеков. «Страшно теперь чипсы кушать». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча фермеров. Екатеринбург, закуска, чипсы, еда
Автор поста признался, что теперь боится есть чипсы Фото:

Житель Сургута (ХМАО) обнаружил в пачке с чипсами кусок веревки. Пост и фото появились в паблике «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Это веревка, попробовал на вкус думал картошка, может быть, или что другое, не жуется. Страшно теперь чипсы кушать», — пишет анонимный автор поста.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска нашла кусок дерева в хлебе. Об этом она сообщила в соцсетях.

Кусок веревки в чипсах

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Житель Сургута (ХМАО) обнаружил в пачке с чипсами кусок веревки. Пост и фото появились в паблике «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Это веревка, попробовал на вкус думал картошка, может быть, или что другое, не жуется. Страшно теперь чипсы кушать», — пишет анонимный автор поста. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска нашла кусок дерева в хлебе. Об этом она сообщила в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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