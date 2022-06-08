Автор поста признался, что теперь боится есть чипсы
Житель Сургута (ХМАО) обнаружил в пачке с чипсами кусок веревки. Пост и фото появились в паблике «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
«Это веревка, попробовал на вкус думал картошка, может быть, или что другое, не жуется. Страшно теперь чипсы кушать», — пишет анонимный автор поста.
URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска нашла кусок дерева в хлебе. Об этом она сообщила в соцсетях.
Кусок веревки в чипсах
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