Диетолог Русакова раскрыла, когда фастфуд может быть полезным

21 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Употребление фастфуда в меру и не чаще раза в неделю не навредит организму Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Фастфуд может быть полезным для нервной системы человека, если его употреблять раз в неделю и в умеренных количествах. Об этом URA.RU сообщила член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук, Дарья Русакова. «Все в меру может быть полезным. Если не злоупотреблять, то еще со времен великого диетолога, основателя диетологии, как науки, Мануила Певзнера практиковались как разгрузочные, так и загрузочные дни. В некоторых случаях это может благотворно влиять на человека, в том числе и худеющего. Это дает возможность ему нарушить диету, чтобы далее опять ее придерживаться. Если это не чаще раза в неделю и в умеренных количествах, нет противопоказаний по здоровью к фастфуду, то вполне полезно для здоровья нервной системы», — сказала Дарья Русакова. Однако, уточнила диетолог, употреблять фастфуд стоит в первой половине дня. При этом в некоторых сетевых ресторанах быстрого питания есть полезные блюда, подчеркнула специалист. «Предпочтительны блюда из рыб и морепродуктов. Если мы говорим о ребрендинге сети McDonald’s, то там присутствовали такие блюда», — добавила она. Также существуют способы снизить нагрузку на организм из-за фастфуда, рассказала Русакова. «Когда вы употребляете фастфуд, чтобы снизить калорийность, то нужно пить напитки без добавления сахара и не газированные. В сетях быстрого питания чай, кофе тоже без добавления сахара на настоящий момент представлены. Человек всегда должен иметь выбор и покупать, что он хочет съесть, и какой вред и пользу это несет. Тот же бургер, если вы его употребите с салатом из свежих овощей без добавок, то это снизит всасывание жиров, нагрузку, и ускорит выведение за счет пищевых волокон», — заключила кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Фастфуд может быть полезным для нервной системы человека, если его употреблять раз в неделю и в умеренных количествах. Об этом URA.RU сообщила член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук, Дарья Русакова. «Все в меру может быть полезным. Если не злоупотреблять, то еще со времен великого диетолога, основателя диетологии, как науки, Мануила Певзнера практиковались как разгрузочные, так и загрузочные дни. В некоторых случаях это может благотворно влиять на человека, в том числе и худеющего. Это дает возможность ему нарушить диету, чтобы далее опять ее придерживаться. Если это не чаще раза в неделю и в умеренных количествах, нет противопоказаний по здоровью к фастфуду, то вполне полезно для здоровья нервной системы», — сказала Дарья Русакова. Однако, уточнила диетолог, употреблять фастфуд стоит в первой половине дня. При этом в некоторых сетевых ресторанах быстрого питания есть полезные блюда, подчеркнула специалист. «Предпочтительны блюда из рыб и морепродуктов. Если мы говорим о ребрендинге сети McDonald’s, то там присутствовали такие блюда», — добавила она. Также существуют способы снизить нагрузку на организм из-за фастфуда, рассказала Русакова. «Когда вы употребляете фастфуд, чтобы снизить калорийность, то нужно пить напитки без добавления сахара и не газированные. В сетях быстрого питания чай, кофе тоже без добавления сахара на настоящий момент представлены. Человек всегда должен иметь выбор и покупать, что он хочет съесть, и какой вред и пользу это несет. Тот же бургер, если вы его употребите с салатом из свежих овощей без добавок, то это снизит всасывание жиров, нагрузку, и ускорит выведение за счет пищевых волокон», — заключила кандидат медицинских наук.