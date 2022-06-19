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Синоптики предупредили об аномальной жаре в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Катайский детский дом. Курганская область, Катайск, погода, температура, оконный термометр
Температура поднимется до 30°С Фото:

В ближайшие несколько дней в ЯНАО ожидается аномально жаркая погода. В некоторых местах столбики термометров поднимутся до 30°С, что выше нормы более чем на 10°С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

«20-24июня местами по ЯНАО ожидается аномально жаркая погода», — гласит предупреждение на сайте гидрометцентра.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 21 июня температура днем составит +26…+31°С, в отдельных районах пройдет гроза. 22 июня средний показатель опустится до +25…+30°С, а 23 числа столбики термометров покажут +24…+29°С. При этом на протяжении всего периода будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с, а 21 июня местами порывы ветра достигнут 17 м/с.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО ожидается гроза, жара до 30°С и шторм. Синоптики прогнозировали грозы в разных частях региона на каждый из рабочих дней.

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В ближайшие несколько дней в ЯНАО ожидается аномально жаркая погода. В некоторых местах столбики термометров поднимутся до 30°С, что выше нормы более чем на 10°С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС. «20-24июня местами по ЯНАО ожидается аномально жаркая погода», — гласит предупреждение на сайте гидрометцентра. По данным Обь-Иртышского УГМС, 21 июня температура днем составит +26…+31°С, в отдельных районах пройдет гроза. 22 июня средний показатель опустится до +25…+30°С, а 23 числа столбики термометров покажут +24…+29°С. При этом на протяжении всего периода будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с, а 21 июня местами порывы ветра достигнут 17 м/с. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО ожидается гроза, жара до 30°С и шторм. Синоптики прогнозировали грозы в разных частях региона на каждый из рабочих дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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