Синоптики предупредили об аномальной жаре в ЯНАО

20 июня 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Температура поднимется до 30°С Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшие несколько дней в ЯНАО ожидается аномально жаркая погода. В некоторых местах столбики термометров поднимутся до 30°С, что выше нормы более чем на 10°С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС. «20-24июня местами по ЯНАО ожидается аномально жаркая погода», — гласит предупреждение на сайте гидрометцентра. По данным Обь-Иртышского УГМС, 21 июня температура днем составит +26…+31°С, в отдельных районах пройдет гроза. 22 июня средний показатель опустится до +25…+30°С, а 23 числа столбики термометров покажут +24…+29°С. При этом на протяжении всего периода будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с, а 21 июня местами порывы ветра достигнут 17 м/с. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО ожидается гроза, жара до 30°С и шторм. Синоптики прогнозировали грозы в разных частях региона на каждый из рабочих дней. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В ближайшие несколько дней в ЯНАО ожидается аномально жаркая погода. В некоторых местах столбики термометров поднимутся до 30°С, что выше нормы более чем на 10°С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС. «20-24июня местами по ЯНАО ожидается аномально жаркая погода», — гласит предупреждение на сайте гидрометцентра. По данным Обь-Иртышского УГМС, 21 июня температура днем составит +26…+31°С, в отдельных районах пройдет гроза. 22 июня средний показатель опустится до +25…+30°С, а 23 числа столбики термометров покажут +24…+29°С. При этом на протяжении всего периода будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с, а 21 июня местами порывы ветра достигнут 17 м/с. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО ожидается гроза, жара до 30°С и шторм. Синоптики прогнозировали грозы в разных частях региона на каждый из рабочих дней.