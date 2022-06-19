Жителей ЯНАО ожидают грозы, жара до 30 градусов и шторм

В ЯНАО ожидаются грозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале на каждый день предстоящей рабочей недели в некоторых районах прогнозируются грозы. Во вторник, 21 июня, начнет дуть штормовой ветер. При этом днем температура воздуха не будет опускаться ниже 23 градусов тепла, местами будет до 30 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Понедельник, 20 июня — переменная облачность, температура воздуха: от +20 до +25 градусов, местами до +30 градусов. Осадки: местами кратковременный дождь. Атмосферные явления: в отдельных районах гроза. Вторник, 21 июня, переменная облачность, температура воздуха: от +20 до +25 градусов, местами до +30 градусов. Ветер: местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

Как сообщают синоптики, в ночь на среду в некоторых районах прогнозируется усиление дождя, но уже днем осадков должно стать меньше. Отмечается, что с начала недели атмосферное давление будет падать, но к середине недели оно начнет слабо расти.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за гроз могут возникнуть природные пожары. Об этом предупреждали ямальские пожарные.