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17 июня 2022

Жителей ЯНАО ожидают грозы, жара до 30 градусов и шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
В ЯНАО ожидаются грозы Фото:

На Ямале на каждый день предстоящей рабочей недели в некоторых районах прогнозируются грозы. Во вторник, 21 июня, начнет дуть штормовой ветер. При этом днем температура воздуха не будет опускаться ниже 23 градусов тепла, местами будет до 30 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Понедельник, 20 июня — переменная облачность, температура воздуха: от +20 до +25 градусов, местами до +30 градусов. Осадки: местами кратковременный дождь. Атмосферные явления: в отдельных районах гроза. Вторник, 21 июня, переменная облачность, температура воздуха: от +20 до +25 градусов, местами до +30 градусов. Ветер: местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

Как сообщают синоптики, в ночь на среду в некоторых районах прогнозируется усиление дождя, но уже днем осадков должно стать меньше. Отмечается, что с начала недели атмосферное давление будет падать, но к середине недели оно начнет слабо расти.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за гроз могут возникнуть природные пожары. Об этом предупреждали ямальские пожарные.

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На Ямале на каждый день предстоящей рабочей недели в некоторых районах прогнозируются грозы. Во вторник, 21 июня, начнет дуть штормовой ветер. При этом днем температура воздуха не будет опускаться ниже 23 градусов тепла, местами будет до 30 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Понедельник, 20 июня — переменная облачность, температура воздуха: от +20 до +25 градусов, местами до +30 градусов. Осадки: местами кратковременный дождь. Атмосферные явления: в отдельных районах гроза. Вторник, 21 июня, переменная облачность, температура воздуха: от +20 до +25 градусов, местами до +30 градусов. Ветер: местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков. Как сообщают синоптики, в ночь на среду в некоторых районах прогнозируется усиление дождя, но уже днем осадков должно стать меньше. Отмечается, что с начала недели атмосферное давление будет падать, но к середине недели оно начнет слабо расти. Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за гроз могут возникнуть природные пожары. Об этом предупреждали ямальские пожарные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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