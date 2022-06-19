Артюхов рассказал, чем три дня занимался в тундре

Губернатор провел в тундре три дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре в гостях у семьи Пырирко. О поездке глава округа рассказал в своем telegram-канале.

«Произошло полное переключение: каслали, собирали и разбирали чум, ловили рыбу. Получил массу впечатлений! Самое главное, была возможность вечером спокойно, за чашкой чая в чуме, обсудить со старшим поколением и молодыми ребятами все вопросы, которые их волнуют», — поделился Артюхов.

Губернатор также сообщил, что необходимо сделать все, чтобы сохранить гармоничное существование тундровиков. Артюхов пригласил всех когда-нибудь «прикоснуться к удивительной жизни в тундре».

Ранее URA.RU писало, что впервые за все время своей работы губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уехал туда, где нет сотовой связи, а круглосуточный контакт с подчиненными невозможен. Ожидается, что по итогам поездки губернатор проведет совещание по развитию традиционных отраслей жизни коренного населения в аудитории правительства, с участием специалистов от агропромышленного комплекса и коренных малочисленных народов севера.