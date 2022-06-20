Правительство намерено снять ограничения на полеты в Крым

20 июня 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Минтранс обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минтранс РФ обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым. Об этом сообщил глава транспортного ведомства Виталий Савельев. «Мы работаем в тесном контакте с министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся (продлеваем ограничения на полеты на южных направлениях — прим. URA.RU) по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал Савельев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Министр отметил, что в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом увеличивается количество поездов в этом направлении. В 2022 году железная дорога перевезет 2,3 млн пассажиров, что вдове больше, чем годом ранее. Однако это не может удовлетворить потребности всех туристов, добавил Савельев. По его словам, в 2021 году авиакомпании перевезли в Симферополь более четырех миллионов пассажиров. Южное направление для перелетов оказалось закрыто после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Режим закрытого неба несколько раз продлевался. В последний раз Росавиация продлила запрет до 24 июня. В условиях ограничений туркомпании просили об организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минтранс РФ обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым. Об этом сообщил глава транспортного ведомства Виталий Савельев. «Мы работаем в тесном контакте с министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся (продлеваем ограничения на полеты на южных направлениях — прим. URA.RU) по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал Савельев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Министр отметил, что в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом увеличивается количество поездов в этом направлении. В 2022 году железная дорога перевезет 2,3 млн пассажиров, что вдове больше, чем годом ранее. Однако это не может удовлетворить потребности всех туристов, добавил Савельев. По его словам, в 2021 году авиакомпании перевезли в Симферополь более четырех миллионов пассажиров. Южное направление для перелетов оказалось закрыто после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Режим закрытого неба несколько раз продлевался. В последний раз Росавиация продлила запрет до 24 июня. В условиях ограничений туркомпании просили об организации ежедневного чартерного поезда на полуостров.