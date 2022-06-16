Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 24 июня

Ограничения будут действовать для 11 аэропортов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Теперь ограничения действуют до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года», — говорится в сообщении ведомства. Ограничения касаются рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин определил защиту населения Донбасса.