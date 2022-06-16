Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 24 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, двигатель самолета, авиакомпания аэрофлот
Ограничения будут действовать для 11 аэропортов России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Теперь ограничения действуют до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года», — говорится в сообщении ведомства. Ограничения касаются рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин определил защиту населения Донбасса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Теперь ограничения действуют до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года», — говорится в сообщении ведомства. Ограничения касаются рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин определил защиту населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...