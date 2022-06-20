Россиянам предложили отправить голосовые сообщения солдатам ЛДНР

20 июня 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Отправить голосовое сообщение бойцам ДНР и ЛНР можно «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил сбор голосовых и текстовых сообщений для защитников Донбасса. Слова поддержки военнослужащим сможет отправить каждый желающий. «То, что нужно нашим бойцам на передовой, физическая составляющая, — это очень важно, но я глубоко убежден, что им особенно важна наша моральная поддержка», — заявил на представлении проекта ОНФ «Все для победы» народный артист России Дмитрий Певцов. Как сообщила пресс-служба организации, выразить слова благодарности военнослужащим может любой желающий с 20 июня. Текстовые сообщения для солдат принимаются через порталы проектов «Все для победы» и «Zа нами правда» в специальном разделе «Слова поддержки бойцам». Аудиосообщения военнослужащим можно отправить в сообществах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ранее участники общественного движения ОНФ начали сбор средств для поддержки бойцов Донбасса. Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса от многолетнего геноцида киевского режима. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил сбор голосовых и текстовых сообщений для защитников Донбасса. Слова поддержки военнослужащим сможет отправить каждый желающий. «То, что нужно нашим бойцам на передовой, физическая составляющая, — это очень важно, но я глубоко убежден, что им особенно важна наша моральная поддержка», — заявил на представлении проекта ОНФ «Все для победы» народный артист России Дмитрий Певцов. Как сообщила пресс-служба организации, выразить слова благодарности военнослужащим может любой желающий с 20 июня. Текстовые сообщения для солдат принимаются через порталы проектов «Все для победы» и «Zа нами правда» в специальном разделе «Слова поддержки бойцам». Аудиосообщения военнослужащим можно отправить в сообществах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ранее участники общественного движения ОНФ начали сбор средств для поддержки бойцов Донбасса. Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса от многолетнего геноцида киевского режима. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР.