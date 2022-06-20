Ученые обнаружили в тундре ЯНАО следы белой совы, ласки и песца

Ученые отмечают, что Гыданский полуостров почти не изученФото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.
«Участок Гыданского полуострова почти не исследован по сравнению с полуостровом Таймыр. В перечень ключевых задач исследования входит описание текущего состояния биоразнообразия, выявление видового состава обитателей северных широт и потенциальных негативных факторов и угроз в отношении природы со стороны производственных объектов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Большой научной экспедиции.
Для работы были определены 12 маршрутов. Результаты исследования помогут специалистам в природоохранной работе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки. Мониторинг позволяет вовремя предпринять меры по сохранению исчезающих видов животных.
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Ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета. «Участок Гыданского полуострова почти не исследован по сравнению с полуостровом Таймыр. В перечень ключевых задач исследования входит описание текущего состояния биоразнообразия, выявление видового состава обитателей северных широт и потенциальных негативных факторов и угроз в отношении природы со стороны производственных объектов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Большой научной экспедиции. Для работы были определены 12 маршрутов. Результаты исследования помогут специалистам в природоохранной работе. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки. Мониторинг позволяет вовремя предпринять меры по сохранению исчезающих видов животных.