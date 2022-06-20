20 июня 2022

В пяти челябинских городах и районах рухнуло строительство жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, строительство, рабочий, стройка, стройплощадка
В Катав-Ивановском районе темпы строительства упали почти вдвое Фото:

В пяти муниципалитетах Челябинской области наблюдается резкое сокращение ввода жилья. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Экспресс-анализ КСП на 1 июня 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Миасс (-7,9%), Кыштым (-12,8%), Кизильский район (-20,5%), Саткинский район (-24,5%) и Катав-Ивановский район (-47,6%)», — говорится в сообщении КСП.

При этом в ведомстве отмечают, что темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—май текущего года в нашем регионе введено 914,8 тыс. квадратных метров, что на 53,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидеры по динамике ввода жилья стали (в сравнении с январем-маем 2021 года):

  • Нагайбакский район (+488,2%);
  • Варненский район (+430,2%);
  • Кусинский район (+407,5%);
  • Карабаш (+385,8%);
  • Еткульский район (+317,3%).

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В пяти муниципалитетах Челябинской области наблюдается резкое сокращение ввода жилья. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Экспресс-анализ КСП на 1 июня 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Миасс (-7,9%), Кыштым (-12,8%), Кизильский район (-20,5%), Саткинский район (-24,5%) и Катав-Ивановский район (-47,6%)», — говорится в сообщении КСП. При этом в ведомстве отмечают, что темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—май текущего года в нашем регионе введено 914,8 тыс. квадратных метров, что на 53,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидеры по динамике ввода жилья стали (в сравнении с январем-маем 2021 года):
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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