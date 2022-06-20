20 июня 2022

Источник: посол Германии неофициально посетит Ельцин Центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
В «Ельцин центре» пройдет пресс-конференция СМИ с послом ФРГ Фото:

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр 24 июня посетит «Ельцин центр» в Екатеринбурге. По информации осведомленного источника URA.RU, там состоится пресс-конференция СМИ с послом ФРГ.

«В 10:00 посол намерен посетить „Ельцин центр“. Позже там соберут СМИ на пресс-конференцию с послом, однако его визит в Екатеринбург является неофициальным», — рассказал источник.

Выяснить официальную информацию от культурного центра не удалось. В пресс-службе «Ельцин центра» к моменту публикации URA.RU не ответили на запрос агентства.

Ранее Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения России и Германии переживают «обвал». По его словам, несмотря на усложнившиеся отношения после начала спецоперации на Украине, РФ и ФРГ остаются географическими соседями, которые и дальше будут нуждаться друге в друге. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр 24 июня посетит «Ельцин центр» в Екатеринбурге. По информации осведомленного источника URA.RU, там состоится пресс-конференция СМИ с послом ФРГ. «В 10:00 посол намерен посетить „Ельцин центр“. Позже там соберут СМИ на пресс-конференцию с послом, однако его визит в Екатеринбург является неофициальным», — рассказал источник. Выяснить официальную информацию от культурного центра не удалось. В пресс-службе «Ельцин центра» к моменту публикации URA.RU не ответили на запрос агентства. Ранее Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения России и Германии переживают «обвал». По его словам, несмотря на усложнившиеся отношения после начала спецоперации на Украине, РФ и ФРГ остаются географическими соседями, которые и дальше будут нуждаться друге в друге. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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