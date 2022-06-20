Источник: посол Германии неофициально посетит Ельцин Центр

В «Ельцин центре» пройдет пресс-конференция СМИ с послом ФРГ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр 24 июня посетит «Ельцин центр» в Екатеринбурге. По информации осведомленного источника URA.RU, там состоится пресс-конференция СМИ с послом ФРГ.

«В 10:00 посол намерен посетить „Ельцин центр“. Позже там соберут СМИ на пресс-конференцию с послом, однако его визит в Екатеринбург является неофициальным», — рассказал источник.

Выяснить официальную информацию от культурного центра не удалось. В пресс-службе «Ельцин центра» к моменту публикации URA.RU не ответили на запрос агентства.

Ранее Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения России и Германии переживают «обвал». По его словам, несмотря на усложнившиеся отношения после начала спецоперации на Украине, РФ и ФРГ остаются географическими соседями, которые и дальше будут нуждаться друге в друге. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.