Тюменцев зовут на бесплатный концерт «Иванушек International»

Послушать «Иванушек» можно будет совершенно бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ресторанный холдинг «МаксиМ» в честь своего 30-летнего юбилея подарит тюменцам бесплатный концерт группы «Иванушки International». Об этом URA.RU рассказала учредитель и собственник компании Лариса Невидайло.

«10 июля мы отметим 30-летие нашей компании. Праздник пройдет в сквере Комсомольский. Помимо различных активностей в программе и концерт группы „Иванушки International“. Он будет бесплатным и открытым для всех желающих, как и основные площадки мероприятия», — рассказала URA.RU владелица холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло.

По ее словам, компания приняла решение не отмечать юбилей камерно и «только для своих», а подарить праздник всем горожанам. В программе будут различные мероприятия для детей и взрослых: можно будет порисовать, попеть, заняться гончарным мастерством и прочее.

«Этим событием мы хотим поблагодарить тюменцев за то, что они много лет подряд выбирают наши заведения и доверяют нам самое ценное — свое свободное время. Выступление „Иванушек“ завершит праздник, они выйдут на сцену вечером. Над сценарным планом еще работаем, точное время будет известно позднее», — рассказала Лариса Невидайло.

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