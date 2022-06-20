В ХМАО владельцы ТРЦ решили построить дорожную развязку

Речь идет о загруженном перекрестке на улицах Ленина и Кузоваткина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске владельцы торгового центра «Югра-Молл» решили построить возле него кольцевую развязку. Речь идет о перегруженном перекрестке улиц Ленина-Кузоваткина. Об этом URA.RU рассказала вице-спикер думы города Наталья Зяблицкая.

«Финансированием разработки проекта [кольцевой развязки] и работами занимается компания „Югра-Строй“ (им принадлежит ТЦ — прим. URA.RU). Они выступили инициаторами и мы [депутатский корпус] попросили архитектуру города посмотреть земельные участки и возможность либо светофоры настроить в определенном режиме, чтобы кольцевая развязка смысла своего не теряла, либо вообще в будущем надземный пешеходный переход сделать», — рассказала корреспонденту URA.RU Зяблицкая.

Перекресток на улицах Ленина-Кузоваткина — один самых загруженных и аварийных в Нижневартовске. Кроме него, по данным департамента ЖКХ местной мэрии, в городе планируют создать не менее восьми новых перекрестков с круговым движением. Решения по объектам должны озвучить на очередном заседании думского комитета по городскому хозяйству и строительству 22 июня.

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