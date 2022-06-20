20 июня 2022
19 июня 2022
18 июня 2022

В ХМАО владельцы ТРЦ решили построить дорожную развязку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на улице Мира. Нижневартовск, машины, асфальт
Речь идет о загруженном перекрестке на улицах Ленина и Кузоваткина Фото:

В Нижневартовске владельцы торгового центра «Югра-Молл» решили построить возле него кольцевую развязку. Речь идет о перегруженном перекрестке улиц Ленина-Кузоваткина. Об этом URA.RU рассказала вице-спикер думы города Наталья Зяблицкая.

«Финансированием разработки проекта [кольцевой развязки] и работами занимается компания „Югра-Строй“ (им принадлежит ТЦ — прим. URA.RU). Они выступили инициаторами и мы [депутатский корпус] попросили архитектуру города посмотреть земельные участки и возможность либо светофоры настроить в определенном режиме, чтобы кольцевая развязка смысла своего не теряла, либо вообще в будущем надземный пешеходный переход сделать», — рассказала корреспонденту URA.RU Зяблицкая.

Перекресток на улицах Ленина-Кузоваткина — один самых загруженных и аварийных в Нижневартовске. Кроме него, по данным департамента ЖКХ местной мэрии, в городе планируют создать не менее восьми новых перекрестков с круговым движением. Решения по объектам должны озвучить на очередном заседании думского комитета по городскому хозяйству и строительству 22 июня.

Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ ХМАО просит прокуратуру проверить факт появления трещин на участке федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район). Строительство дороги обошлось региональной казне в пять миллиардов рублей.

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В Нижневартовске владельцы торгового центра «Югра-Молл» решили построить возле него кольцевую развязку. Речь идет о перегруженном перекрестке улиц Ленина-Кузоваткина. Об этом URA.RU рассказала вице-спикер думы города Наталья Зяблицкая. «Финансированием разработки проекта [кольцевой развязки] и работами занимается компания „Югра-Строй“ (им принадлежит ТЦ — прим. URA.RU). Они выступили инициаторами и мы [депутатский корпус] попросили архитектуру города посмотреть земельные участки и возможность либо светофоры настроить в определенном режиме, чтобы кольцевая развязка смысла своего не теряла, либо вообще в будущем надземный пешеходный переход сделать», — рассказала корреспонденту URA.RU Зяблицкая. Перекресток на улицах Ленина-Кузоваткина — один самых загруженных и аварийных в Нижневартовске. Кроме него, по данным департамента ЖКХ местной мэрии, в городе планируют создать не менее восьми новых перекрестков с круговым движением. Решения по объектам должны озвучить на очередном заседании думского комитета по городскому хозяйству и строительству 22 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ ХМАО просит прокуратуру проверить факт появления трещин на участке федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район). Строительство дороги обошлось региональной казне в пять миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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