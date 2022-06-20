В Челябинской области медиков подготовили к работе с больными обезьяньей оспой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав Челябинской области определил почти два десятка лечебных баз, куда будут направлять пациентов с признаками заболевания оспой обезьян. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, медики региона прошли обучение и получили инструкции.

«В случае выявления пациентов с признаками заболевания оспы обезьян в Челябинской области определены 18 госпитальных баз с мельцеровскими боксами, куда людей будут направлять. Сотрудники медицинских организаций приняли участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференцсвязи, который организован Роспотребнадзор», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Среди других мероприятий — раздача актуальных материалов главврачам, которые они будут использовать для обучения сотрудников. В минздраве отметили, что все медицинские организации региона за период пандемии COVID-19 подготовлены к оперативному реагированию, если выявляются случаи заражения карантинными инфекциями.

За прошедшее время в Челябинской области разработали и актуализировали планы мероприятий по профилактике и схемы оповещения. Медучреждения области регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарственных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинскими изделиями, включая средства индивидуальной защиты.