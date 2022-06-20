20 июня 2022

В Челябинской области выбрали базы для больных оспой обезьян

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики, коронавирус, covid, ковид
В Челябинской области медиков подготовили к работе с больными обезьяньей оспой Фото:

Минздрав Челябинской области определил почти два десятка лечебных баз, куда будут направлять пациентов с признаками заболевания оспой обезьян. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, медики региона прошли обучение и получили инструкции.

«В случае выявления пациентов с признаками заболевания оспы обезьян в Челябинской области определены 18 госпитальных баз с мельцеровскими боксами, куда людей будут направлять. Сотрудники медицинских организаций приняли участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференцсвязи, который организован Роспотребнадзор», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Среди других мероприятий — раздача актуальных материалов главврачам, которые они будут использовать для обучения сотрудников. В минздраве отметили, что все медицинские организации региона за период пандемии COVID-19 подготовлены к оперативному реагированию, если выявляются случаи заражения карантинными инфекциями.

За прошедшее время в Челябинской области разработали и актуализировали планы мероприятий по профилактике и схемы оповещения. Медучреждения области регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарственных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинскими изделиями, включая средства индивидуальной защиты.

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Минздрав Челябинской области определил почти два десятка лечебных баз, куда будут направлять пациентов с признаками заболевания оспой обезьян. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, медики региона прошли обучение и получили инструкции. «В случае выявления пациентов с признаками заболевания оспы обезьян в Челябинской области определены 18 госпитальных баз с мельцеровскими боксами, куда людей будут направлять. Сотрудники медицинских организаций приняли участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференцсвязи, который организован Роспотребнадзор», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения области. Среди других мероприятий — раздача актуальных материалов главврачам, которые они будут использовать для обучения сотрудников. В минздраве отметили, что все медицинские организации региона за период пандемии COVID-19 подготовлены к оперативному реагированию, если выявляются случаи заражения карантинными инфекциями. За прошедшее время в Челябинской области разработали и актуализировали планы мероприятий по профилактике и схемы оповещения. Медучреждения области регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарственных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинскими изделиями, включая средства индивидуальной защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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