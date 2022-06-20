В ДТП пострадали несколько пассажиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет забрал из полиции материалы по факту ДТП с экскурсионным автобусом на трассе М-5 в Челябинской области для возбуждения уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества. Выяснилось, что водитель автобуса ранее был неоднократно судим, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Информацию о проведении проверки подтвердили в СУ СКР региона.

«Водитель автобуса, который грубо нарушил ПДД и в условиях абсолютной видимости врезался в грузовик, ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, мошенничество, угрозу убийством и, самое интересное, оказание услуг ненадлежащего качества. Материалы проверки изъяты из полиции в Следственный отдел СК, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. В больнице находятся трое пассажиров, в том числе — двое детей», — рассказал источник.

Старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков подтвердил URA.RU, что Следственным отделом по Аше проводится проверка на предмет наличия в действиях перевозчика признаков состава преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг ненадлежащего качества»). Ход проверки поставлен на контроль в аппарате СУ СКР.

ДТП произошло рано утром 20 июня на трассе М-5 в Ашинском районе. Экскурсионный Mercedes с туристами из Челябинска врезался в фуру на трассе М-5. Судя по видео момента ДТП, водитель грубо нарушил ПДД. Пострадали девять человек, трое из них в больнице.

Автобус врезался в фуру на высокой скорости УГИБДД по Челябинской области

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