20 июня 2022

В Троицке мужчину по суду перезахоронили подальше от могилы тещи

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище. Челябинск, могила, венки, цветы, кладбище
Могила женщины не имела статуса семейного захоронения Фото:

В Троицке мужчину перезахоронили подальше от могилы тещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области, с требованием о перезахоронении обратилась в суд одна из дочерей женщины.

«Уход за могилой матери осуществляла одна из сестер, а вторая, не согласовав свои действия с родственницей, в 2021 году похоронила рядом с матерью своего супруга. Сестра, совершавшая уход за могилой матери, усмотрела не только попрание своих чувств, но и нарушение законодательства о погребении», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве добавили, что по-семейному решить вопрос не удалось, последовало обращение в суд, который, изучив ситуацию и обнаружив нарушение нормативных требований в размещении могилы, принял сторону истицы. По решению суда мужчина был перезахоронен.

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В Троицке мужчину перезахоронили подальше от могилы тещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области, с требованием о перезахоронении обратилась в суд одна из дочерей женщины. «Уход за могилой матери осуществляла одна из сестер, а вторая, не согласовав свои действия с родственницей, в 2021 году похоронила рядом с матерью своего супруга. Сестра, совершавшая уход за могилой матери, усмотрела не только попрание своих чувств, но и нарушение законодательства о погребении», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов. В ведомстве добавили, что по-семейному решить вопрос не удалось, последовало обращение в суд, который, изучив ситуацию и обнаружив нарушение нормативных требований в размещении могилы, принял сторону истицы. По решению суда мужчина был перезахоронен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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