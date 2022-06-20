В Троицке мужчину по суду перезахоронили подальше от могилы тещи

Могила женщины не имела статуса семейного захоронения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке мужчину перезахоронили подальше от могилы тещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области, с требованием о перезахоронении обратилась в суд одна из дочерей женщины.

«Уход за могилой матери осуществляла одна из сестер, а вторая, не согласовав свои действия с родственницей, в 2021 году похоронила рядом с матерью своего супруга. Сестра, совершавшая уход за могилой матери, усмотрела не только попрание своих чувств, но и нарушение законодательства о погребении», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве добавили, что по-семейному решить вопрос не удалось, последовало обращение в суд, который, изучив ситуацию и обнаружив нарушение нормативных требований в размещении могилы, принял сторону истицы. По решению суда мужчина был перезахоронен.