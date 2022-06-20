20 июня 2022

Депутат Госдумы заступился за униженного челябинского школьника

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Мама школьника считает, что права ее сына были нарушены Фото:

Депутат Госдумы РФ Максим Гулин заступился за униженного школьника из Челябинска. По словам депутата, на апелляционной комиссии основного государственного экзамена (ОГЭ) эксперты вели себя «по-хамски», и он направил запрос по этому инциденту в областное министерство образования.

«20 июня 2022 года ко мне обратилась мама выпускника 9 класса челябинской школы, которая столкнулась с вопиющими фактами неподобающего поведения членов апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции на работу ее сына Александра по обществознанию. Связался с родителями школьника, уточнил все подробности и направил депутатский запрос в минобразования области, чтобы разобрались в инциденте», — сообщил Гулин на своей странице во «ВКонтакте».

Из обращения следует, что экзаменуемый девятиклассник не согласился с результатами экзамена по обществознанию и в установленные сроки подал апелляцию для обжалования. По итогам рассмотрения 16 июня комиссия оставила их без изменения. Мама школьника считает, что комиссия нарушила права ее ребенка. Апелляции, по ее мнению, проходила в не доброжелательной обстановке, а работа была оценена с нарушениями этики поведения членов комиссии.

«Сейчас школьники и так испытывают стресс при сдаче экзаменов, а те, кто подают на апелляцию, этому стрессу подвержены вдвойне. Важно поддерживать ребят. Особенно тех, кто не согласен со своими результатами и бьется за то, чтобы знания были оценены на ту отметку, на которую он реально знает», — заявил депутат.

Гулин в официальном обращении просит министра образования области Александра Кузнецова принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения. На запрос URA.RU комментарий в пресс-службе регионального минобра на момент публикации статьи получен не был.

Обновлено в 12:48

«В данном случае комментарий был дан до того, как была изучена ситуация. Она далека от того, что было услышано со слов выпускника и его родителей. Итак, прежде всего, конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. Исключено, что комиссия могла вести себя неподобающим образом. Каждая апелляционная онлайн-встреча записывается на видеокамеру», — заявили URA.RU в пресс-службе минобра.

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Депутат Госдумы РФ Максим Гулин заступился за униженного школьника из Челябинска. По словам депутата, на апелляционной комиссии основного государственного экзамена (ОГЭ) эксперты вели себя «по-хамски», и он направил запрос по этому инциденту в областное министерство образования. «20 июня 2022 года ко мне обратилась мама выпускника 9 класса челябинской школы, которая столкнулась с вопиющими фактами неподобающего поведения членов апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции на работу ее сына Александра по обществознанию. Связался с родителями школьника, уточнил все подробности и направил депутатский запрос в минобразования области, чтобы разобрались в инциденте», — сообщил Гулин на своей странице во «ВКонтакте». Из обращения следует, что экзаменуемый девятиклассник не согласился с результатами экзамена по обществознанию и в установленные сроки подал апелляцию для обжалования. По итогам рассмотрения 16 июня комиссия оставила их без изменения. Мама школьника считает, что комиссия нарушила права ее ребенка. Апелляции, по ее мнению, проходила в не доброжелательной обстановке, а работа была оценена с нарушениями этики поведения членов комиссии. «Сейчас школьники и так испытывают стресс при сдаче экзаменов, а те, кто подают на апелляцию, этому стрессу подвержены вдвойне. Важно поддерживать ребят. Особенно тех, кто не согласен со своими результатами и бьется за то, чтобы знания были оценены на ту отметку, на которую он реально знает», — заявил депутат. Гулин в официальном обращении просит министра образования области Александра Кузнецова принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения. На запрос URA.RU комментарий в пресс-службе регионального минобра на момент публикации статьи получен не был. Обновлено в 12:48 «В данном случае комментарий был дан до того, как была изучена ситуация. Она далека от того, что было услышано со слов выпускника и его родителей. Итак, прежде всего, конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. Исключено, что комиссия могла вести себя неподобающим образом. Каждая апелляционная онлайн-встреча записывается на видеокамеру», — заявили URA.RU в пресс-службе минобра.
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