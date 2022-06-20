20 июня 2022

В пермской деревне через «Авито» продается консервный завод

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мясокомбинат
Стоимость консервного завода — 29 миллионов рублей Фото:

В деревне Большое Савино (Пермский район) продается консервный и мясоперерабатывающий завод. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Производство расположено на земельном участке, находящемся в собственности площадью 1081 кв. м., территория огорожена. Общая площадь здания 440 кв. м. Есть своя газовая котельная и электрическая подстанция мощностью 160 кВт, также есть возможность увеличить площадь здания. Удобная развязка в различные районы города, в том числе общественный транспорт, хороший подъезд для грузового транспорта», — сообщается в объявлении.

Завод включает в себя цех по разделке мяса, цех производства пельменей и полуфабрикатов, колбасы и деликатесов, консервный цех, коптильное отделение, газифицированную пекарню. Производственные мощности позволяют выпускать более пяти тонн мясных полуфабрикатов и консервов в сутки. Цена актива — 29 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлена на продажу фабрика по производству картонной упаковки. Продавец запросил за актив 120 миллионов рублей.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В деревне Большое Савино (Пермский район) продается консервный и мясоперерабатывающий завод. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Производство расположено на земельном участке, находящемся в собственности площадью 1081 кв. м., территория огорожена. Общая площадь здания 440 кв. м. Есть своя газовая котельная и электрическая подстанция мощностью 160 кВт, также есть возможность увеличить площадь здания. Удобная развязка в различные районы города, в том числе общественный транспорт, хороший подъезд для грузового транспорта», — сообщается в объявлении. Завод включает в себя цех по разделке мяса, цех производства пельменей и полуфабрикатов, колбасы и деликатесов, консервный цех, коптильное отделение, газифицированную пекарню. Производственные мощности позволяют выпускать более пяти тонн мясных полуфабрикатов и консервов в сутки. Цена актива — 29 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлена на продажу фабрика по производству картонной упаковки. Продавец запросил за актив 120 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...