В пермской деревне через «Авито» продается консервный завод

Стоимость консервного завода — 29 миллионов рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В деревне Большое Савино (Пермский район) продается консервный и мясоперерабатывающий завод. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Производство расположено на земельном участке, находящемся в собственности площадью 1081 кв. м., территория огорожена. Общая площадь здания 440 кв. м. Есть своя газовая котельная и электрическая подстанция мощностью 160 кВт, также есть возможность увеличить площадь здания. Удобная развязка в различные районы города, в том числе общественный транспорт, хороший подъезд для грузового транспорта», — сообщается в объявлении.

Завод включает в себя цех по разделке мяса, цех производства пельменей и полуфабрикатов, колбасы и деликатесов, консервный цех, коптильное отделение, газифицированную пекарню. Производственные мощности позволяют выпускать более пяти тонн мясных полуфабрикатов и консервов в сутки. Цена актива — 29 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлена на продажу фабрика по производству картонной упаковки. Продавец запросил за актив 120 миллионов рублей.