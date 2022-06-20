В пермском ТЦ открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви

В магазине представлена обувь, сумки и аксессуары Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пермском ТРК «Семья» открылся новый обувной отдел. Информация об открытии появилась на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Модное место» — это любовь с первой примерки. Здесь вам помогут подобрать удобную пару обуви, которая подойдет на ваш размер», — указано в посте.

В магазине представлена обувь среднего ценового сегмента, сумки и аксессуары. Сетевой мультибрендовый магазин разместился во второй очереди ТРК на третьем этаже. Первый магазин сети располагается в ТЦ «Алмаз» на первом этаже.

Ранее URA.RU сообщало, что из ТРК «Семья» съехал отдел одежды Marella. Он разместился в другом торговом центре.