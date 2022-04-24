Популярный в Перми бутик переехал в «IMALL Эспланада»

Раньше бутик располагался в ТРК «Семья» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Итальянский бутик Marella в Перми, входящий в холдинг Max Mara Fashion Group, сменил свое расположение. Из ТРК «Семья» он переехал в «IMALL Эспланада». Об этом сообщили на официальной странице пермского магазина в социальной сети «ВКонтакте».

«Состоялось официальное открытие бутика Marella Perm в новом пространстве „IMALL Эспланада“. Предлагаем вашему вниманию дефиле коллекции Marella весна-лето 2022», — указано на странице магазина.

По словам управляющей ТРК «Семья» Елены Ждановой, у бренда Marella есть условие — один бутик на один город. Пермскому магазину согласовали площадку в «IMALL Эспланада».

«Что будет на месте, где раньше располагался магазин Marella у нас, — пока не скажу. Сейчас как раз идет процесс отбора», — рассказала URA.RU Елена Жданова.

Ранее URA.RU сообщало, что в «IMALL Эспланада» открылся второй в Перми магазин бренда Armani Exchange. Также работу начал первый мужской магазин Intimissimi.