24 апреля 2022

Популярный в Перми бутик переехал в «IMALL Эспланада»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бутик YOURIGHT на ул. Красноармейской. Екатеринбург, одежда, бутик, youright
Раньше бутик располагался в ТРК «Семья» Фото:

Итальянский бутик Marella в Перми, входящий в холдинг Max Mara Fashion Group, сменил свое расположение. Из ТРК «Семья» он переехал в «IMALL Эспланада». Об этом сообщили на официальной странице пермского магазина в социальной сети «ВКонтакте».

«Состоялось официальное открытие бутика Marella Perm в новом пространстве „IMALL Эспланада“. Предлагаем вашему вниманию дефиле коллекции Marella весна-лето 2022», — указано на странице магазина.

По словам управляющей ТРК «Семья» Елены Ждановой, у бренда Marella есть условие — один бутик на один город. Пермскому магазину согласовали площадку в «IMALL Эспланада».

«Что будет на месте, где раньше располагался магазин Marella у нас, — пока не скажу. Сейчас как раз идет процесс отбора», — рассказала URA.RU Елена Жданова.

Ранее URA.RU сообщало, что в «IMALL Эспланада» открылся второй в Перми магазин бренда Armani Exchange. Также работу начал первый мужской магазин Intimissimi.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Итальянский бутик Marella в Перми, входящий в холдинг Max Mara Fashion Group, сменил свое расположение. Из ТРК «Семья» он переехал в «IMALL Эспланада». Об этом сообщили на официальной странице пермского магазина в социальной сети «ВКонтакте». «Состоялось официальное открытие бутика Marella Perm в новом пространстве „IMALL Эспланада“. Предлагаем вашему вниманию дефиле коллекции Marella весна-лето 2022», — указано на странице магазина. По словам управляющей ТРК «Семья» Елены Ждановой, у бренда Marella есть условие — один бутик на один город. Пермскому магазину согласовали площадку в «IMALL Эспланада». «Что будет на месте, где раньше располагался магазин Marella у нас, — пока не скажу. Сейчас как раз идет процесс отбора», — рассказала URA.RU Елена Жданова. Ранее URA.RU сообщало, что в «IMALL Эспланада» открылся второй в Перми магазин бренда Armani Exchange. Также работу начал первый мужской магазин Intimissimi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...