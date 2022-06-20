Курганские врачи поехали за пациентами в Казахстан

Врач Центра им. Илизарова провел осмотр пациентов в Казахстане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центр им. Илизарова расширяет сотрудничество с Казахстаном. В рамках визита в республику курганские врачи провели осмотры более 200 пациентов с патологиями. Об этом сообщает пресс-служба центра.

«Врач Центра им. Илизарова провел выездной консультативный прием для жителей Казахстана. В течение девяти дней в городах Петропавловск и Кокшетау проходили осмотры пациентов с различными патологиями позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Консультации проводил нейрохирург, врач травматолог-ортопед Центра им. Илизарова Олег Куликов. Врач проконсультировал 205 человек, некоторые из которых уже приехали на лечение в Курган», — говорится в сообщении. Стоит отметить, что Куликов является единственным врачом в Центре им. Илизарова, кто имеет сертификат травматолога-ортопеда республики Казахстан.

Совместная работа с казахстанскими клиниками проходит в рамках договора о сотрудничестве. В начале июля Центр им. Илизарова проведут второй выездной прием для пациентов Казахстана. В рамках расширенной консультации совместно с нейрохирургом в поездке примет участие детский ортопед.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский врач исследует матрицу для лечения суставов. Она заменит иностранные аналоги. Врач Центра им. Илизарова выступил на международном форуме в Лас-Вегасе. Курганский нейрохирург Ольга Сергеенко представила результаты лечения деформаций позвоночника. Также в Италии сообщалось, что в Италии открыли памятник в честь курганского врача-ортопеда Гавриила Илизарова.

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