В Челябинскую область вернется экстремальная жара. Скрин

21 июня 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Аномальная жара в регионе продлится недолго Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области установится жаркая погода. Предупреждение о приходе аномальной температуры с 23 июня появилось на сайте областного Гидрометеоцентра. «В четверг, 23 июня, дневная температура воздуха в регионе прогреется до 26-31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы», — пояснили в региональном гидрометцентре. Аномальная жара продлится недолго. В пятницу, 24 июня, дневная температура опустится до 23-28 градусов тепла. И лишь на юге области синоптики прогнозируют в этот день жару до 33 градусов. К четвергу дневная температура воздуха в регионе прогреется до 31 градуса Фото: скрин с сайта «Челпогода» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области установится жаркая погода. Предупреждение о приходе аномальной температуры с 23 июня появилось на сайте областного Гидрометеоцентра. «В четверг, 23 июня, дневная температура воздуха в регионе прогреется до 26-31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы», — пояснили в региональном гидрометцентре. Аномальная жара продлится недолго. В пятницу, 24 июня, дневная температура опустится до 23-28 градусов тепла. И лишь на юге области синоптики прогнозируют в этот день жару до 33 градусов.