Аномальная жара в регионе продлится недолго
В Челябинской области установится жаркая погода. Предупреждение о приходе аномальной температуры с 23 июня появилось на сайте областного Гидрометеоцентра.
«В четверг, 23 июня, дневная температура воздуха в регионе прогреется до 26-31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы», — пояснили в региональном гидрометцентре.
Аномальная жара продлится недолго. В пятницу, 24 июня, дневная температура опустится до 23-28 градусов тепла. И лишь на юге области синоптики прогнозируют в этот день жару до 33 градусов.
К четвергу дневная температура воздуха в регионе прогреется до 31 градуса
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал