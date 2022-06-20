20 июня 2022

В Челябинскую область вернется экстремальная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аномальная жара в регионе продлится недолго Фото:

В Челябинской области установится жаркая погода. Предупреждение о приходе аномальной температуры с 23 июня появилось на сайте областного Гидрометеоцентра.

«В четверг, 23 июня, дневная температура воздуха в регионе прогреется до 26-31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы», — пояснили в региональном гидрометцентре.

Аномальная жара продлится недолго. В пятницу, 24 июня, дневная температура опустится до 23-28 градусов тепла. И лишь на юге области синоптики прогнозируют в этот день жару до 33 градусов.

К четвергу дневная температура воздуха в регионе прогреется до 31 градуса
Фото:

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В Челябинской области установится жаркая погода. Предупреждение о приходе аномальной температуры с 23 июня появилось на сайте областного Гидрометеоцентра. «В четверг, 23 июня, дневная температура воздуха в регионе прогреется до 26-31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы», — пояснили в региональном гидрометцентре. Аномальная жара продлится недолго. В пятницу, 24 июня, дневная температура опустится до 23-28 градусов тепла. И лишь на юге области синоптики прогнозируют в этот день жару до 33 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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