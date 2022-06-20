Компания, реставрирующая тюменский памятник, разрушила его стену

За разрушение стены старинного здания директор фирмы заплатит 20 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор компании ООО «Промэнергомонтаж» Олег Ветлугин получил штраф за разрушение стены памятника культурного наследия в Тюмени — дома рыботорговца Трофимова. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд признал 50-летнего директора ООО „Промэнергомонтаж“ Олега Ветлугина виновным в нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Компания занималась реконструкцией старинного здания по улице Осипенко, 25. В ходе работ частично разрушилась стена здания», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Проверку инцидента провел областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Выяснилось, что сотрудники фирмы нарушили технологию восстановительных работ: они извлекали поврежденные элементы здания, при этом не учитывали проектную документацию. Это привело к разрушению других конструкций.

Инцидент произошел во время реставрации объекта культурного наследия регионального значения — дома рыботорговца Трофимова. Он построен на рубеже XIX и XX веков, является одним из немногих сохранившихся архитектурных ансамблей-усадеб, а также местом, где ранее жила сестра поэта Сергея Есенина. В 2017 году здание серьезно пострадало из-за пожара.

ООО «Промэнергомонтаж» специализируется на производстве электромонтажных работ. Она зарегистрирована в здании на Осипенко, 19, по соседству с местом ЧП. По данным системы СБИС, чистая прибыль компании за 2021 год составила 15,9 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске памятник культурного наследия продали за рубль. Здание и участок под ним приобрел тюменский бизнесмен Ильдар Галимов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам