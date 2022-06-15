Тюменский памятник культурного наследия продали за рубль

Здание конца 18-го века оценили в рубль, участок — в 2,6 млн Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жилой дом XVIII века постройки, являющийся памятником культурного наследия Тюменской области, всего за рубль купил тюменский бизнесмен Ильдар Галимов. Информация об этом представлена на сайте государственной системы торгов. Земля, на которой расположено здание, обошлась предпринимателю еще в 2,6 млн рублей.

«Протокол итогов аукциона. Объект культурного наследия регионального значения „Дом жилой“, конец XVIII века, расположенный в Тобольске (улица Декабристов, 50 стр. 1), земельный участок площадью в 2 991 кв. м. Цена продажи: 2 653 100 рублей, в том числе стоимость здания — 1 рубль», — говорится в документах к аукциону.

Покупателем госсобственности стал предприниматель Ильдар Галимов. Согласно данным системы СБИС, он является руководителем ООО «Азимут» и ООО «Бахетле Сибирь». Виды деятельности: строительство, ремонт и реконструкция зданий, а также аренда, лизинг, приватизация недвижимости. Убыток первой компании за прошлый год составил 1,4 млн рублей, прибыль второй — 500 тысяч.

Связаться с Галимов и узнать, как он планирует распорядиться приобретенным имуществом, не удалось. Руководителя ООО «Азимут» не оказалось на месте, во второй фирме на звонки не ответили.

Приватизацию культурного объекта в Тобольске властям региона удалось произвести с первых же торгов. Другие лоты, находящиеся в государственной собственности области, не всегда получается продать так же быстро. Как ранее писало URA.RU, санаторий «Радужный» правительство пыталось сбыть с 2014 года. По итогу его выкупили за четверть от начальной цены в конце мая 2022 года.

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