В Кургане на день города вернут традицию из 1990-х

Курганские кришнаиты вновь проведут шествие на дне города (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Курганские последователи кришнаизма хотят провести традиционное шествие, которое проводится в городе с 1995 года. Последние два года они не организовывали празднования из-за пандемийных ограничений. Об этом URA.RU рассказала представитель вайшнавов в Кургане Светлана Мелентьева.

«Какой же день города без кришнаитов? Если власти города в этом году решат провести празднование, мы подадим заявку, чтобы организовать свою площадку. Возможно, мы единственные на Урале, кто столько лет, с 1995 года, традиционно каждый год отмечает Ратха Ятру и проводит этот праздник в день города», — рассказала URA.RU Мелентьева.

Во время Ратха Ятры индийские вайшнавы везут колесницу с образом одной из форм Кришны из одного храма в другой, воссоздавая возвращение божества после долгой разлуки в место его сокровенных игр — Вриндаван. Потом он возвращается обратно. Как отмечает Мелентьева, курганские представители традиции вкладывают в свое шествие тот же смысл, предоставляя возможность всем желающим поучаствовать в процессии.

Заведующая отделом культуры города Кургана Татьяна Абросимова сообщила URA.RU, что пока никто из предприятий и сообществ не подавал заявки на организацию площадок на дне города. «Кришнаиты подают заявки на площадку каждый год, до пандемии, когда масштабные праздники не проводились, они заявлялись регулярно», — говорит Абросимова.

Ранее URA.RU писало, что на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году кандидат признался в любви к кришнаитам и заговорил на санскрите. С таким религиозно-мифологическим агитационным роликом выступал кандидат от КПРФ Алексей Парфенов.

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