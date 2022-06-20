В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

21 июня 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Тюмени штормовой ветер не раз становился причиной падения деревьев (архивное фото, 2018 год) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Грозы, град и сильный порывистый ветер до 19 метров в секунду ожидают жителей Тюменской области 22 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. «22 июня в Тюменской области ожидаются дожди, ливни, в отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-19 м/с», — сообщили агентству в управлении МЧС. Жителей просят быть осторожными, пережидать шквальный ветер в помещениях. Если непогода застала на улице, то безопаснее всего зайти в ближайший магазин или подъезд. От деревьев стоит держаться подальше, равно как и от рекламных щитов и линий электропередач. При возникновении экстренных ситуаций тюменцы могут обратиться по телефонам 101 и 112. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Грозы, град и сильный порывистый ветер до 19 метров в секунду ожидают жителей Тюменской области 22 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. «22 июня в Тюменской области ожидаются дожди, ливни, в отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-19 м/с», — сообщили агентству в управлении МЧС. Жителей просят быть осторожными, пережидать шквальный ветер в помещениях. Если непогода застала на улице, то безопаснее всего зайти в ближайший магазин или подъезд. От деревьев стоит держаться подальше, равно как и от рекламных щитов и линий электропередач. При возникновении экстренных ситуаций тюменцы могут обратиться по телефонам 101 и 112.