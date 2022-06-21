В Екатеринбурге семьям с детьми отключили газ из-за соседа

Коммунальщики при помощи болгарки вскрыли квартиру, где было неисправное газовое оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судебные приставы и коммунальщики при помощи болгарки вскрыли квартиру в Екатеринбурге, где было неисправное газовое оборудование. Речь идет о квартире на улице Мичурина, 54. Жители этого дома, среди которых семьи с детьми, с января 2022 года проживали без газа. Причина — сосед, который не пускал газовиков в квартиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе в УФССП по Свердловской области.

«Судебный пристав неоднократно требовал от владельца жилья, чтобы тот предоставил доступ в квартиру. Это было необходимо для того, чтобы отремонтировать газовое оборудование. Пускать к себе сотрудников газовый службы мужчина не хотел. Из-за этого жители дома и семьи с детьми на полгода были отрезаны от газа. В итоге было принято решение принудительно вскрыть двери», — сказано в сообщении.

После вскрытия квартиры выяснилось, что ее хозяин находится дома. «Судя по всему, мужчина был пьян. Газовой службой была поставлена заглушка на газопровод и опломбирована газовая труба. Авария в итоге была устранена, а газ в квартиры жильцов пущен», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что жителям многоквартирного дома по ул. Володарского в Кургане отключили газоснабжение из-за соседа-должника. У семей несколько дней нет возможности приготовить горячую еду. Под отключение попали 22 человека, включая семь детей. Люди боятся, что их жалобы в надзорные инстанции будут рассматривать долгие месяцы.