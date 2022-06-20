Руководителя крупнейшего вуза Челябинска нашли во Владивостоке

Новым руководителем ЮУрГУ станет Александр Вагнер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на заседании наблюдательного совета утвердили кандидатуру на пост будущего ректора Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Новым руководителем крупнейшего вуза региона рекомендован Александр Вагнер, проживающий во Владивостоке. Об этом 21 июня URA.RU сообщил собственный источник.

«21 июня 2022 года на заседании наблюдательного совета на должность ректора ЮУрГУ была рекомендована кандидатура Александра Рудольфовича Вагнера. Члены наблсовета проголосовали за него единогласно, после того как он по видеосвязи выступил со своей программой развития вуза. Теперь учредителю ЮУрГУ, а это Министерство образования и науки РФ, предстоит утвердить Вагнера на должность и.о ректора или сразу утвердить его на пост ректора ЮУрГУ», — сообщил URA.RU инсайдер.

Александр Вагнер родился 1 августа 1983 года в селе Усть-Бакчар, Томская область. После окончания средней школы он поступил на Физико-технический факультет Томского политехнического университета, специальность «Физика атомного ядра и элементарных частиц». С 2017 по 2019 годы был проректором по образовательной деятельности Томского политехнического университета (ТПУ). За время работы в ТПУ Вагнер опубликовал более ста научных и учебно-методических работ на русском и английском языках.

В настоящий момент Вагнер является проректором, кандидатом физико-математических наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Сегодня ДВФУ во Владивостоке — это главный восточный вуз России, где выпускников учат понимать азиатские рынки Китая, Японии и Кореи, говорится на официальной странице университета во «ВКонтакте».

Ректорские полномочия действующего ректора ЮУрГУ Шестакова истекают 22 июня в связи с достижением предельного для этой должности 70-летнего возраста. Шестаков переходит на пост президента вуза и сохраняет контроль над университетом. На запрос URA.RU комментарий в пресс-службе ЮУрГУ на момент публикации материала получен не был.

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