20 июня 2022

В Курганской области по-новому вычислят мэров-лузеров

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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
В Курганской области вводят новые KPI для глав Фото:

Власти Курганской области дополнят показатели эффективности (KPI), которые применяют для оценки работы глав муниципальных образований. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. Новый показатель поможет определить лучших глав и мэров-аутсайдеров.

«В этом году оценку эффективности работы муниципальных управленческих команд планируется дополнить показателями по развитию сельского хозяйства», — уточнили в пресс-службе регионального правительства. Мэров оценивают по улучшению инвестклимата, поступлению доходов в бюджеты, реализации плана по приватизации имущества.

В KPI входит динамика поступления доходов, погашение кредиторской задолженности, количество новых рабочих мест. «Оценивается исполнение муниципальных контрактов по строительству и ремонту дорог, ликвидация несанкционированных свалок», — перечислили действующие показатели эффективности власти.

URA.RU писало, что в прошлом году областные власти обновили показатели эффективности. Тогда в правительстве объясняли, что выполнение указанных показателей будет влиять на премии мэров.

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Власти Курганской области дополнят показатели эффективности (KPI), которые применяют для оценки работы глав муниципальных образований. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. Новый показатель поможет определить лучших глав и мэров-аутсайдеров. «В этом году оценку эффективности работы муниципальных управленческих команд планируется дополнить показателями по развитию сельского хозяйства», — уточнили в пресс-службе регионального правительства. Мэров оценивают по улучшению инвестклимата, поступлению доходов в бюджеты, реализации плана по приватизации имущества. В KPI входит динамика поступления доходов, погашение кредиторской задолженности, количество новых рабочих мест. «Оценивается исполнение муниципальных контрактов по строительству и ремонту дорог, ликвидация несанкционированных свалок», — перечислили действующие показатели эффективности власти. URA.RU писало, что в прошлом году областные власти обновили показатели эффективности. Тогда в правительстве объясняли, что выполнение указанных показателей будет влиять на премии мэров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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