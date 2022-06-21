Ребенок в Кургане жалуется на побои соседям по коммуналке

Девочка пожаловалась соседям по коммунальной квартире на побои отчима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Четырехлетняя девочка из Кургана пожаловалась соседям из коммунальной квартиры на побои от отчима. Об этом URA.RU рассказала активистка Наталья Медведева. Органы опеки нарушения прав ребенка не выявили.

«Девушки из коммунальной квартиры еще в 2021 году предоставили нам видео, где четырехлетняя девочка выбегает из комнаты их соседей и кричит отчиму: „Не бейте меня“. Мы с несколькими волонтерами ездили сами выяснять ситуацию, оказалось, девочка не ходит в детский сад и у нее есть проблемы с почками, но родители этим не занимаются. Дома у них беспорядок, а ребенок ходит неухоженным», — рассказала URA.RU Медведева.

По словам волонтера, с тех пор ситуация не изменилась даже после обращений в органы опеки. Сейчас активисты намерены обращаться в федеральные инстанции и в следственный комитет. «Мы добиваемся того, чтобы ребенка устроили в детский сад, провели ему медицинское обследование и улучшили жилищные условия. Девочка должна проживать с матерью, это не обсуждается», — говорит Медведева.

Уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина сообщила URA.RU, что она знакома с ситуацией. При этом действия Медведевой оценила как незаконные. Главное управление соцзащиты населения региона под одним из постов активистов ответило, что при неоднократном посещении семьи, в том числе и 21 июня, фактов угрозы жизни и здоровью ребенка не выявлено. «Обращения о нарушении матерью прав ребенка с февраля по текущий период не поступало», — передают в ведомстве. URA.RU также направило запрос в управление опеки и попечительства.

До этого, в ноябре 2021 года, департамент социальной политики ответил на обращение Медведевой следующее: «<…>, оснований для принятия мер к родителям не выявлено. Установлено наличие конфликта между соседями на бытовой почве в коммунальной квартире. Сами соседи каждый раз уклонялись от общения, каких-либо документов не предоставили». Документ есть в распоряжении URA.RU.

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