В Перми завершился Дягилевский фестиваль с Курентзисом. 10 лучших моментов

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Теодор Курентзис и его коллектив вернулись в «Дом радио» Фото:

Дягилевский фестиваль 2022 в Перми подошел к концу. Позади — 10 дней разнообразных перформансов, симфонических вечеров, танцев, альтернативной музыки, ночных концертов, мастер-классов и лекций. Билеты были раскуплены почти сразу после старта продаж, поэтому не все желающие смогли увидеть фестиваль. Специально для тех, кто все пропустил, URA.RU составило подборку самых ярких и красочных моментов прошедшего события.

Перформанс Дягилевского фестиваля: «Дыхание».
Танц-перформанс «ТРУД.МАЙ» в постановке режиссера и хореографа из Петербурга Сергея Ларионова
Открытый мастер-класс по оперному дирижированию Теодора Курентзиса
Концерт солистов оркестра musicAeterna
«Песни трав и цветов». Вокал — концерт вокального ансамбля musicAeterna
«СПОРЫ’N«я/*спорынья» — поэтический слэм
«Love Will Tear Us Apart». Концерт-перформанс в двух частях.
«Ite, missa est». Концерт хора Parma Voices
«The Sunrise.The Sunset». Концерт-энигма.
Опера-мистерия Карла Орфа «De temporum fine comoedia» («Мистерия на конец времен»)

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми проходят заключительные события Дягилевского фестиваля под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса. Не смотря на то, что VIP-гостей не было, пермская актриса Екатерина Шпица, посетила одно из событий фестиваля.

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Дягилевский фестиваль 2022 в Перми подошел к концу. Позади — 10 дней разнообразных перформансов, симфонических вечеров, танцев, альтернативной музыки, ночных концертов, мастер-классов и лекций. Билеты были раскуплены почти сразу после старта продаж, поэтому не все желающие смогли увидеть фестиваль. Специально для тех, кто все пропустил, URA.RU составило подборку самых ярких и красочных моментов прошедшего события. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми проходят заключительные события Дягилевского фестиваля под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса. Не смотря на то, что VIP-гостей не было, пермская актриса Екатерина Шпица, посетила одно из событий фестиваля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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