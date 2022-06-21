Теодор Курентзис и его коллектив вернулись в «Дом радио» Фото: пресс-служба Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль 2022 в Перми подошел к концу. Позади — 10 дней разнообразных перформансов, симфонических вечеров, танцев, альтернативной музыки, ночных концертов, мастер-классов и лекций. Билеты были раскуплены почти сразу после старта продаж, поэтому не все желающие смогли увидеть фестиваль. Специально для тех, кто все пропустил, URA.RU составило подборку самых ярких и красочных моментов прошедшего события.

Перформанс Дягилевского фестиваля: «Дыхание». Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Танц-перформанс «ТРУД.МАЙ» в постановке режиссера и хореографа из Петербурга Сергея Ларионова Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Открытый мастер-класс по оперному дирижированию Теодора Курентзиса Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Концерт солистов оркестра musicAeterna Пресс-служба Дягилевского фестиваля

«Песни трав и цветов». Вокал — концерт вокального ансамбля musicAeterna Пресс-служба Дягилевского фестиваля

«СПОРЫ’N«я/*спорынья» — поэтический слэм Пресс-служба Дягилевского фестиваля

«Love Will Tear Us Apart». Концерт-перформанс в двух частях. Пресс-служба Дягилевского фестиваля

«Ite, missa est». Концерт хора Parma Voices Пресс-служба Дягилевского фестиваля

«The Sunrise.The Sunset». Концерт-энигма. Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Опера-мистерия Карла Орфа «De temporum fine comoedia» («Мистерия на конец времен») Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми проходят заключительные события Дягилевского фестиваля под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса. Не смотря на то, что VIP-гостей не было, пермская актриса Екатерина Шпица, посетила одно из событий фестиваля.