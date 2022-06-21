В Перми молодые люди оставили офис крупной компании без мусорки

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Черные выходы ресторанов. Екатеринбург, воробьи, птицы, мусорка, урна
Владельцы мусорки пригрозили обратиться в полицию Фото:

В Перми неизвестные вынесли мусорку, принадлежащую офису компании KazanExpress. Собственники имущества пообещали обратиться в полицию, если оно не будет возвращена владельцу. Информация опубликована в паблике «Подслушано Кислотные дачи Пермь».

«Молодежь, которая в ночь с 20 на 21 июня утащила мусорку KazanExpress, вы „засветились“ на камеру. Поэтому, будет лучше, если вы ее принесете на место. Если не принесете, видео отправится в полицию и ваше фото разлетится по всем группам [в соцсетях]», — пригрозила автор опубликованного сообщения Марина Брезгун.

KazanExpress контролируется глобальной виртуальной торговой площадкой AliExpress — ей принадлежит контрольная доля маркетплейса. В онлайн-гипермаркете представлено более 100 000 позиций товаров. С 2022 года маркетплейс доступен в 115 городах России.

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В Перми неизвестные вынесли мусорку, принадлежащую офису компании KazanExpress. Собственники имущества пообещали обратиться в полицию, если оно не будет возвращена владельцу. Информация опубликована в паблике «Подслушано Кислотные дачи Пермь». «Молодежь, которая в ночь с 20 на 21 июня утащила мусорку KazanExpress, вы „засветились“ на камеру. Поэтому, будет лучше, если вы ее принесете на место. Если не принесете, видео отправится в полицию и ваше фото разлетится по всем группам [в соцсетях]», — пригрозила автор опубликованного сообщения Марина Брезгун. KazanExpress контролируется глобальной виртуальной торговой площадкой AliExpress — ей принадлежит контрольная доля маркетплейса. В онлайн-гипермаркете представлено более 100 000 позиций товаров. С 2022 года маркетплейс доступен в 115 городах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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