В Перми молодые люди оставили офис крупной компании без мусорки

Владельцы мусорки пригрозили обратиться в полицию Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Перми неизвестные вынесли мусорку, принадлежащую офису компании KazanExpress. Собственники имущества пообещали обратиться в полицию, если оно не будет возвращена владельцу. Информация опубликована в паблике «Подслушано Кислотные дачи Пермь».

«Молодежь, которая в ночь с 20 на 21 июня утащила мусорку KazanExpress, вы „засветились“ на камеру. Поэтому, будет лучше, если вы ее принесете на место. Если не принесете, видео отправится в полицию и ваше фото разлетится по всем группам [в соцсетях]», — пригрозила автор опубликованного сообщения Марина Брезгун.

KazanExpress контролируется глобальной виртуальной торговой площадкой AliExpress — ей принадлежит контрольная доля маркетплейса. В онлайн-гипермаркете представлено более 100 000 позиций товаров. С 2022 года маркетплейс доступен в 115 городах России.